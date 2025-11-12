Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»

Базирующаяся в Дубае компания Vantage Drilling расторгла контракт с «Лукойлом» на бурение в Черном море, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Разведочное бурение на шельфе Черного моря должно было начаться в 2026 году. «Лукойл» там владеет более чем 85% в двух блоках газового месторождения Trident и Est Rapsodia (оставшаяся доля принадлежит румынской госкомпании Romgaz).

Однако Vantage Drilling 19 октября объявила об отмене 260-дневного контракта на предоставление и эксплуатацию бурового судна Platinum Explorer, не сообщив о контрагенте и месте работ. Контракт был заключен с «Лукойлом», рассказали Reuters два источника в секторе.

За четыре дня до объявления Vantage Drilling санкции против «Лукойла» и «Роснефти» ввела Великобритания, а затем, 22 октября, – США. Vantage Drilling отказалась комментировать информацию о том, что контракт был заключен с «Лукойлом», но заявила Reuters: «Vantage расторгла контракт, поскольку соответствующие санкции сделали его исполнение незаконным».

Ранее «Лукойл» объявил о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2 после того, как западные санкции осложнили работу компании. Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью «Лукойлу». Объемы нефти, выделенные для натуральных выплат российской компании в ноябре - около 4 млн баррелей, были аннулированы. Денежные поступления в адрес нефтекомпании, полученные от деятельности в Ираке, остаются замороженными в связи с санкциями США.