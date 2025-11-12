США ввели санкции против украинских компаний

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США объявило о введении санкций против 32 физических и юридических лиц из Ирана, ОАЭ, Китая, Гонконга, Индии, Германии и Украины, причастных к закупкам компонентов для производства баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

«Иран использует финансовые системы для отмывания средств и закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений. По указанию президента США Дональда Трампа мы оказываем максимальное давление на Иран и ожидаем, что международное сообщество полностью выполнит санкции ООН, чтобы лишить страну доступа к глобальной финансовой системе», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

В ведомстве отметили, что сети закупок представляют угрозу для американских и союзных военнослужащих на Ближнем Востоке, а также для коммерческого судоходства в Красном море. OFAC предпринимает меры, чтобы прекратить закупки ключевых компонентов, таких как прекурсоры ракетного топлива, и ограничить доступ к финансовой системе США для лиц, содействующих Ирану.

Это решение стало вторым раундом санкций США в области нераспространения, направленным на поддержку восстановления санкций ООН против Ирана, введённых 27 сентября 2025 года из-за нарушения Тегераном своих международных обязательств.