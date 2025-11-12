USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Богачи платили, чтобы убивать

12 ноября 2025, 22:10 1959

Прокуратура Милана в Италии расследует сообщения о «снайперском туризме» во времена Боснийской войны. Об этом пишет The Guardian.

По данным следователей, представители боснийских сербов во время конфликтов предлагали обеспеченным туристам из Италии возможность «охотиться» на гражданских жителей на улицах осажденного Сараево.

Расследование было начато после того, как миланский писатель Эцио Гаваццени собрал доказательства к жалобе, направленной в прокуратуру Милана бывшим мэром Сараево Бенджаминой Карич.

По словам Гаваццени, приезжавшие на «сафари» в Сараево итальянцы предавались жестокому действу не по политическим или религиозным мотивам, а исключительно для «развлечения и удовольствия». Расположение города в низине создавало удобную позицию для огня с окружающих его гор. По его словам, прибывшие «на охоту» толстосумы вели стрельбу по гражданским лицам без разбора, убивая даже детей.

Столица Боснии и Герцеговины находилась в осаде со стороны Югославской народной армии и Армии Республики Сербской четыре года — с апреля 1992 по февраль 1996 года. За это время там погибли около 10 тыс. мирных жителей.

Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 333
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 23:34
12 ноября 2025, 23:34 21889
Турция забирает весь Ближний Восток
Турция забирает весь Ближний Восток наш комментарий
12 ноября 2025, 12:02 3988
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
12 ноября 2025, 23:26 530
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
12 ноября 2025, 23:20 1035
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен ВИДЕО
12 ноября 2025, 22:40 2087
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
12 ноября 2025, 22:21 1099
Богачи платили, чтобы убивать
Богачи платили, чтобы убивать
12 ноября 2025, 22:10 1960
США ввели санкции против украинских компаний
США ввели санкции против украинских компаний
12 ноября 2025, 21:44 2269
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
12 ноября 2025, 21:30 1638
Саакашвили вернули в тюрьму
Саакашвили вернули в тюрьму
12 ноября 2025, 20:58 2462

ЭТО ВАЖНО

Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 333
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 23:34
12 ноября 2025, 23:34 21889
Турция забирает весь Ближний Восток
Турция забирает весь Ближний Восток наш комментарий
12 ноября 2025, 12:02 3988
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
12 ноября 2025, 23:26 530
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
12 ноября 2025, 23:20 1035
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен ВИДЕО
12 ноября 2025, 22:40 2087
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
12 ноября 2025, 22:21 1099
Богачи платили, чтобы убивать
Богачи платили, чтобы убивать
12 ноября 2025, 22:10 1960
США ввели санкции против украинских компаний
США ввели санкции против украинских компаний
12 ноября 2025, 21:44 2269
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
12 ноября 2025, 21:30 1638
Саакашвили вернули в тюрьму
Саакашвили вернули в тюрьму
12 ноября 2025, 20:58 2462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться