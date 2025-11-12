USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили

12 ноября 2025, 22:21 1099

Россия может разместить в Беларуси крылатую ракету «Буревестник», об «успешных» испытаниях которой недавно объявил президент Владимир Путин, сообщил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, пока таких обращений от Минска не поступало, но, если ситуация изменится, военные специалисты внимательно изучат запрос «с учетом уникальных тактико-технических характеристик данного изделия». «Итоговое решение будет приниматься военно-политическим руководством двух стран в духе союзничества», — добавил Полищук.

По словам дипломата, Беларусь «надежно прикрыта российским ядерным щитом», а обновленная правовая база Союзного государства позволяет размещать на ее территории «все новейшие типы вооружений».

Представитель МИД РФ отметил, что страны уже усилили совместную оборону «в связи с напряженной военно-политической обстановкой на западных рубежах», а до конца года в республику перебросят ракетный комплекс «Орешник» — в дополнение к уже размещенному там нестратегическому ядерному оружию.

Полищук напомнил, что в марте вступил в силу межгосударственный договор о гарантиях безопасности, предусматривающий взаимную оборону, «незамедлительное» предоставление военной помощи в случае агрессии против одной из сторон, причем для этого могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие».

12 ноября 2025, 23:57 333
12 ноября 2025, 23:34 21890
12 ноября 2025, 12:02 3989
12 ноября 2025, 23:26 531
12 ноября 2025, 23:20 1036
12 ноября 2025, 22:40 2088
12 ноября 2025, 22:21 1100
12 ноября 2025, 22:10 1961
12 ноября 2025, 21:44 2270
12 ноября 2025, 21:30 1638
12 ноября 2025, 20:58 2463

