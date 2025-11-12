Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили

Россия может разместить в Беларуси крылатую ракету «Буревестник», об «успешных» испытаниях которой недавно объявил президент Владимир Путин, сообщил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, пока таких обращений от Минска не поступало, но, если ситуация изменится, военные специалисты внимательно изучат запрос «с учетом уникальных тактико-технических характеристик данного изделия». «Итоговое решение будет приниматься военно-политическим руководством двух стран в духе союзничества», — добавил Полищук.

По словам дипломата, Беларусь «надежно прикрыта российским ядерным щитом», а обновленная правовая база Союзного государства позволяет размещать на ее территории «все новейшие типы вооружений».

Представитель МИД РФ отметил, что страны уже усилили совместную оборону «в связи с напряженной военно-политической обстановкой на западных рубежах», а до конца года в республику перебросят ракетный комплекс «Орешник» — в дополнение к уже размещенному там нестратегическому ядерному оружию.

Полищук напомнил, что в марте вступил в силу межгосударственный договор о гарантиях безопасности, предусматривающий взаимную оборону, «незамедлительное» предоставление военной помощи в случае агрессии против одной из сторон, причем для этого могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие».