Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа в Белом доме побрызгал его духами своей марки и подарил ему флакон. Видео распространилось в соцсетях.

«Это лучший аромат. Подойдите сюда. Вот что мы сделаем — просто возьмите это. А второй — для вашей жены», — сказал американский лидер.

Потом он поинтересовался, одна ли жена у аш-Шараа, и получил утвердительный ответ.

Флакон, который президент США подарил политику, похож на упаковку фирменных духов на сайте Трампа. Они называются Trump Victory 47 с «запахом успеха». Аромат есть в мужской и женской версиях, пузырек украшен позолоченной фигуркой Трампа, а его цена составляет 249 долларов.