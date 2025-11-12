USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Немцы пообещали не воевать

12 ноября 2025, 22:52

Немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии, напомнил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

На мероприятии по случаю 70-летия бундесвера он отметил, что первые солдаты принесли присягу в 1955 году. «Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли», — подчеркнул он.

Министр добавил, что Вооруженные силы создавались в духе демократии, в рамках партнерств и альянсов, с ответственностью за безопасность Германии и союзников.

