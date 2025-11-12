США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан

Министерство энергетики США оставило неизменным прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2026 год.

Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Согласно ноябрьскому прогнозу ведомства, производство жидких углеводородов в Азербайджане в 2026 году ожидается на уровне 540 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре.

При этом в первом квартале следующего года добыча составит 550 тыс. б/с, во втором квартале - 540 тыс. б/с, в третьем и четвертом - по 530 тыс. б/с.

В 2024 году производство жидких углеводородов в стране, по данным американского Минэнерго, составило 600 тыс. б/с. В первом и четвертом кварталах показатель находился на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем - по 590 тыс. б/с.