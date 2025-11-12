USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан

12 ноября 2025, 23:20 1043

Министерство энергетики США оставило неизменным прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2026 год.

Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Согласно ноябрьскому прогнозу ведомства, производство жидких углеводородов в Азербайджане в 2026 году ожидается на уровне 540 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре.

При этом в первом квартале следующего года добыча составит 550 тыс. б/с, во втором квартале - 540 тыс. б/с, в третьем и четвертом - по 530 тыс. б/с.

В 2024 году производство жидких углеводородов в стране, по данным американского Минэнерго, составило 600 тыс. б/с. В первом и четвертом кварталах показатель находился на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем - по 590 тыс. б/с.

Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 339
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 23:34
12 ноября 2025, 23:34 21900
Турция забирает весь Ближний Восток
Турция забирает весь Ближний Восток наш комментарий
12 ноября 2025, 12:02 3991
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
12 ноября 2025, 23:26 532
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
12 ноября 2025, 23:20 1044
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен ВИДЕО
12 ноября 2025, 22:40 2094
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
12 ноября 2025, 22:21 1102
Богачи платили, чтобы убивать
Богачи платили, чтобы убивать
12 ноября 2025, 22:10 1965
США ввели санкции против украинских компаний
США ввели санкции против украинских компаний
12 ноября 2025, 21:44 2270
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
12 ноября 2025, 21:30 1642
Саакашвили вернули в тюрьму
Саакашвили вернули в тюрьму
12 ноября 2025, 20:58 2467

ЭТО ВАЖНО

Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 339
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 23:34
12 ноября 2025, 23:34 21900
Турция забирает весь Ближний Восток
Турция забирает весь Ближний Восток наш комментарий
12 ноября 2025, 12:02 3991
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента
12 ноября 2025, 23:26 532
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
США спрогнозировали, сколько нефти будет добывать Азербайджан
12 ноября 2025, 23:20 1044
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен
Трамп обрызгал лидера Сирии духами и спросил, сколько у него жен ВИДЕО
12 ноября 2025, 22:40 2094
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
Россия хочет перекинуть «Буревестник» в Беларусь. У Минска не спросили
12 ноября 2025, 22:21 1102
Богачи платили, чтобы убивать
Богачи платили, чтобы убивать
12 ноября 2025, 22:10 1965
США ввели санкции против украинских компаний
США ввели санкции против украинских компаний
12 ноября 2025, 21:44 2270
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
Арабы отказались сотрудничать с «Лукойлом»
12 ноября 2025, 21:30 1642
Саакашвили вернули в тюрьму
Саакашвили вернули в тюрьму
12 ноября 2025, 20:58 2467
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться