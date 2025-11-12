Кремль уповает на Трампа. А европейцы ждут момента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Москва и Вашингтон «должны улучшить свои отношения».

По его словам, необходимо «открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества». Песков отметил, что у российско-американских отношений есть «блестящие перспективы», однако стороны пока «теряют время и деньги». Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «готов содействовать дипломатическому урегулированию конфликта» с Украиной.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский союз «рано или поздно» возобновит диалог с Россией. В интервью изданию Yle он подчеркнул, что за последние полтора года этот вопрос неоднократно обсуждался с европейскими партнерами и что «в какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен».

При этом Стубб добавил, что не обо всех переговорах и дипломатических каналах стоит говорить публично.