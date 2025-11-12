Зеленский пропускает удар

Украина переживает самый серьезный коррупционный скандал в своей новейшей истории. Нет, чиновники и приближенные к власти бизнесмены воровали и раньше, и больше, но страна ведет тяжелейшую, изнурительную войну, и на этом фоне многомилионные аферы, опустошающие казну, воспринимаются совсем иначе. Еще одним отягощающим обстоятельством является то, что в деле замешаны люди, близкие к президенту Зеленскому. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины, специальный независимый орган, созданный для борьбы с VIP-коррупцией, выступил с заявлением, что на финишную прямую вышла операция «Мидас», вскрывшая масштабную коррупционную схему на стратегических предприятиях энергетического сектора, в частности в компании «Энергоатом». Напомним, мифический царь Мидас превращал в золото все, к чему прикасался, и в результате умер от голода, ведь пища превращалась в золото тоже.

Операция длилась полтора года, детективами НАБУ было собрано больше тысячи часов оперативных аудиозаписей, разоблачающих преступную организацию. Появились кадры обысков с целыми сумками, набитыми валютой. А затем НАБУ на своем YouTube-канале запустило целый сериал из эпизодов, иллюстрирующих деятельность преступников. О том, что существуют какие-то «пленки Миндича», в журналистско-политической тусовке было известно еще с лета. Тимур Миндич – бизнес-партнер Владимира Зеленского еще по компании «Квартал 95», что придавало крайне скандальный характер доказательствам, собранным НАБУ. И вот теперь у общественности появилась возможность с ними ознакомиться. Вкратце суть дела заключается в следующем. Группа лиц, в которую входили Тимур Миндич, министр энергетики Герман Галущенко, его советник Игорь Миронюк и директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, наладили сбор откатов с компаний, выполняющих подрядные работы. Полученные средства, миллионы долларов, шли на подкуп силовиков, выводились за рубеж, на них покупалась дорогая недвижимость, в частности в Швейцарии. Группа оказывала большое влияние на кадровые назначения и решения. Среди тех, кто приходил за долей, оказался и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Герман Галущенко успел перейти на пост министра юстиции, устроив на свою бывшую должность министра энергетики близкую женщину – Светлану Гринчук.

Еще одно обстоятельство, которое вызвало в Украине яростную реакцию, связано с именем Андрея Деркача, бывшего народного депутата Украины и главы «Энергоатома» в 2006-2007 годах, оказавшегося агентом ФСБ, который успел убежать после начала войны в Россию, и теперь сенатора Российской Федерации. Именно он наладил схемы откатов в госкомпании, именно его помощником являлся Игорь Миронюк, бывший однокурсник по военному училищу. Бэк-офис преступной организации находился в квартире, принадлежащей семье Деркача. Из прослушки известно, что какие-то суммы доставлялись в Москву. И это прямо во время войны. Вся эта история наносит крайне тяжелый удар по Владимиру Зеленскому. И дело не только и не столько в том, что среди замешанных в коррупции не чужие ему люди. Как президент он обязан знать, что происходит в государственном управлении. Знал – очень плохо, не знал – не лучше. Уже очевидно, что с планами баллотироваться на следующий президентский срок после войны, если они были, можно расстаться. Но окончания войны не видно, и потеря доверия к верховному главнокомандующему, да еще накануне самой, наверное, тяжелой для Украины зимы после февраля 2022 года, усугубляющее обстоятельство.