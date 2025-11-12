Закрытая встреча Фидана с Умеровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

О том, какие вопросы обсуждались на встрече, не сообщается.

11 ноября Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.

По его словам, в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч, главная цель которых – активизировать переговоры и реализовать договоренности по возвращению украинских военных и гражданских из российского плена.

Секретарь СНБО добавил, что Украина продолжает работу над восстановлением регулярных обменов пленными при посредничестве международных партнеров, в частности Турции.