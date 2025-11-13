Украина защитится «стеной»

В ближайшее время Украина должна получить первую в мире «стену дронов», предназначенную для уничтожения российских ударных беспилотников, сообщает Business Insider. По словам основателя западной компании Atreyd, система уже отправлена в страну и готовится к вводу в эксплуатацию.

Конструкция представляет собой десятки небольших дронов, которые формируют «летающее минное поле». Дроны запускаются с платформ при обнаружении угрозы радарами и располагаются на разных высотах, создавая «занавес» в небе. Каждый из беспилотников работает от батареи и несет небольшое взрывчатое вещество; при приближении вражеских боеприпасов дроны подрываются в зоне опасности и нейтрализуют цель.

Отмечается, что это станет первым известным случаем использования такой оборонной технологии в реальных боевых условиях. Ожидается, что систему в первое время будут применять для защиты городов и критически важной инфраструктуры; в перспективе ее могут задействовать ближе к линии фронта для противодействия управляемым авиабомбам.

Система управляется с применением искусственного интеллекта, который в реальном времени меняет конфигурацию «стены» в зависимости от траекторий обнаруженных целей. По утверждению разработчиков, один перехват обходится в несколько тысяч долларов, а не сработавшие дроны могут возвращаться на платформы и использоваться повторно.

Atreyd подчеркивает, что комплекс способен работать при глушении GPS за счет заранее загруженной трехмерной карты зоны ответственности. Дроны могут подниматься на высоту в несколько тысяч метров и имеют систему идентификации для предотвращения случаев «своего огня». При необходимости оператор может вмешаться и вручную отключить систему.

По сообщению компании, один военнослужащий способен управлять примерно сотней дронов после базового обучения без специальной подготовки пилота. Во время испытаний «стена дронов» показала стопроцентную эффективность, однако ее применение в Украине будет первым опытом использования в боевых условиях.

Основатель Atreyd не уточнил место размещения системы в Украине. Компания также заявила, что ее комплекс способен противостоять российским реактивным беспилотникам, и уже получила как минимум один контракт от страны-члена НАТО на поставку пусковой платформы и дронов.