Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Украина защитится «стеной»

00:30

В ближайшее время Украина должна получить первую в мире «стену дронов», предназначенную для уничтожения российских ударных беспилотников, сообщает Business Insider. По словам основателя западной компании Atreyd, система уже отправлена в страну и готовится к вводу в эксплуатацию.

Конструкция представляет собой десятки небольших дронов, которые формируют «летающее минное поле». Дроны запускаются с платформ при обнаружении угрозы радарами и располагаются на разных высотах, создавая «занавес» в небе. Каждый из беспилотников работает от батареи и несет небольшое взрывчатое вещество; при приближении вражеских боеприпасов дроны подрываются в зоне опасности и нейтрализуют цель.

Отмечается, что это станет первым известным случаем использования такой оборонной технологии в реальных боевых условиях. Ожидается, что систему в первое время будут применять для защиты городов и критически важной инфраструктуры; в перспективе ее могут задействовать ближе к линии фронта для противодействия управляемым авиабомбам.

Система управляется с применением искусственного интеллекта, который в реальном времени меняет конфигурацию «стены» в зависимости от траекторий обнаруженных целей. По утверждению разработчиков, один перехват обходится в несколько тысяч долларов, а не сработавшие дроны могут возвращаться на платформы и использоваться повторно.

Atreyd подчеркивает, что комплекс способен работать при глушении GPS за счет заранее загруженной трехмерной карты зоны ответственности. Дроны могут подниматься на высоту в несколько тысяч метров и имеют систему идентификации для предотвращения случаев «своего огня». При необходимости оператор может вмешаться и вручную отключить систему.

По сообщению компании, один военнослужащий способен управлять примерно сотней дронов после базового обучения без специальной подготовки пилота. Во время испытаний «стена дронов» показала стопроцентную эффективность, однако ее применение в Украине будет первым опытом использования в боевых условиях.

Основатель Atreyd не уточнил место размещения системы в Украине. Компания также заявила, что ее комплекс способен противостоять российским реактивным беспилотникам, и уже получила как минимум один контракт от страны-члена НАТО на поставку пусковой платформы и дронов.

Яблоково у России
Яблоково у России обновлено 01:45
01:45 5354
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика
01:02 960
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку все еще актуально
12 ноября 2025, 14:49 12164
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
01:15 343
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема
12 ноября 2025, 23:44 2766
Джейхун Джалилов больше не премьер
Джейхун Джалилов больше не премьер все еще актуально
12 ноября 2025, 19:14 10482
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
00:53 500
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
00:40 1194
Украина защитится «стеной»
Украина защитится «стеной»
00:30 1132
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 1069
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 01:34
01:34 23531
