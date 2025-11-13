USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит

00:53 501

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа, который направил израильскому коллеге Ицхаку Герцогу письмо с просьбой полностью прекратить преследование Нетаньяху по делу о коррупции.

«Благодарю вас, президент Трамп, за вашу невероятную поддержку. Как всегда, вы переходите прямо к делу и называете вещи своими именами. С нетерпением жду продолжения нашего партнерства для укрепления безопасности и расширения мира», - написал Нетаньяху в соцсети Х.

Ранее Герцог сообщил, что получил подписанное письмо от Трампа с призывом рассмотреть возможность помилования Нетаньяху. В ответ Герцог выразил «огромное уважение к президенту Трампу», подчеркнув при этом, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами» в соответствующие органы.

Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники, однако они пока этого не сделали, отмечает Times of Israel.

Яблоково у России
Яблоково у России обновлено 01:45
01:45 5356
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика
01:02 961
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку все еще актуально
12 ноября 2025, 14:49 12165
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
01:15 343
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема
12 ноября 2025, 23:44 2766
Джейхун Джалилов больше не премьер
Джейхун Джалилов больше не премьер все еще актуально
12 ноября 2025, 19:14 10482
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
00:53 502
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
00:40 1196
Украина защитится «стеной»
Украина защитится «стеной»
00:30 1133
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 1069
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 01:34
01:34 23534

ЭТО ВАЖНО

Яблоково у России
Яблоково у России обновлено 01:45
01:45 5356
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика
01:02 961
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку все еще актуально
12 ноября 2025, 14:49 12165
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
01:15 343
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема
12 ноября 2025, 23:44 2766
Джейхун Джалилов больше не премьер
Джейхун Джалилов больше не премьер все еще актуально
12 ноября 2025, 19:14 10482
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
00:53 502
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
00:40 1196
Украина защитится «стеной»
Украина защитится «стеной»
00:30 1133
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 1069
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 01:34
01:34 23534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться