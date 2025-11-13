Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа, который направил израильскому коллеге Ицхаку Герцогу письмо с просьбой полностью прекратить преследование Нетаньяху по делу о коррупции.

«Благодарю вас, президент Трамп, за вашу невероятную поддержку. Как всегда, вы переходите прямо к делу и называете вещи своими именами. С нетерпением жду продолжения нашего партнерства для укрепления безопасности и расширения мира», - написал Нетаньяху в соцсети Х.

Ранее Герцог сообщил, что получил подписанное письмо от Трампа с призывом рассмотреть возможность помилования Нетаньяху. В ответ Герцог выразил «огромное уважение к президенту Трампу», подчеркнув при этом, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами» в соответствующие органы.

Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники, однако они пока этого не сделали, отмечает Times of Israel.