Российская нефть побеждает американские санкции

Санкции, введенные Трампом против «Роснефти» и «Лукойла», в полной мере начнут сказываться в декабре, что может сильно ударить по российским нефтегазовым доходам. Однако с точностью предсказать все последствия пока все еще затруднительно. До сих пор России удавалось приспосабливаться к санкциям и обходить их. Хотя избежать ущерба полностью, конечно, невозможно, он постепенно накапливается. Так, в текущем году нефтегазовые доходы бюджета РФ уже сократились на 27% - в значительной мере из-за падения цен на мировом рынке, но и из-за санкций тоже.
Парадокс: сбыт российской нефти падает, а объемы хранения растут
В преддверии вступления в силу «санкций Трампа» (21 ноября) российский нефтяной экспорт уже «приседал». Если в сентябре морской экспорт сырой нефти составлял в среднем 3,58 млн баррелей в сутки, то в начале ноября он упал примерно на 130 тыс. При том что российские экспортеры как раз хотели бы нарастить экспорт из-за снижения объемов переработки нефти на НПЗ, подвергающихся постоянным ударам украинских дронов.
Впрочем, эти цифры могут не учитывать рост «теневого экспорта» российской нефти, когда конечный покупатель не указывается вообще, а нефть некоторое время хранится на танкерах в открытом море. Объем российской нефти, хранящейся на танкерах в море, как раз резко вырос - более чем до 350 миллионов баррелей, увеличившись на 7% с начала сентября. То есть даже на фоне роста отгрузки нефти (на фоне проблем с ее переработкой на НПЗ) ее сбыт падает, а объемы хранения «неизвестно где» растут. Рано или поздно эти объемы будут проданы.
Основных покупателей российской нефти два – Индия и Китай. При этом более слабым звеном тут выглядит как раз Индия, которая и раньше более чутко относилась к американским вторичным санкциям (грозящим тем, кто нарушает первичные). До 2022 года доля российской нефти на рынке Индии не превышала 1%. Потом она выросла почти до 40%, но вернуться к прежним объемам не составит такой уж большой проблемы для Нью-Дели. Другое дело, что это стало бы демонстрацией полного подчинения воле Вашингтона, что правительство Нарендры Моди, выстраивающее свою политику во многом на «суверенизации», делать явно не хотело бы.
Тем не менее, уже пять крупнейших НПЗ Индии, на которые в этом году приходилось 2/3 индийского импорта российской нефти, не разместили ни одного заказа на ее поставки в декабре. Это происходит на фоне повторяющихся заявлений Трампа о том, что Индия уже чуть ли полностью отказалась от российской нефти. Это все же не так. Возможно, индусы просто заняли выжидательную позицию и хотят еще больших дисконтов от россиян. Обычно сделки на поставки в следующем месяце заключаются до 10-го числа текущего. И есть вероятность, что после того, как между США и Индией все же будет заключено новое торговое соглашение (Нью-Дели не хочет мешать переговорам и раздражать Трампа), потом ситуация отчасти изменится в пользу РФ. Трамп уже говорил, что страны «довольно близки» к сделке, допустив снижение пошлин для Индии (сейчас они 50%, из которых половина – «наказание» за российский нефтяной импорт). Индия также уже обещала покупать больше американской нефти, и это обещание она начала выполнять, закупив у американских компаний на спотовом рынке не менее 5 млн баррелей.
Давление растет – скидки тоже
Ситуацией уже спешат воспользоваться саудиты, предлагая в том числе для Китая и Индии новые скидки на свою нефть. Они колеблются от 1,2 до 1,4 доллара за баррель. И на этом фоне индийский Reliance Industries, в прошлом крупнейший импортер нефти из России, в октябре увеличил закупки в Саудовской Аравии на 87%. Впрочем, тут сказывается еще и эффект «низкой базы». Упомянутые скидки все же считают относительно мягким демпингом, не направленным на полное выдавливание России с рынка.
Саудиты не станут разрушать картель ОПЕК+. К тому же экспортные цены на российскую нефть (марки Urals с Балтики) также упали примерно на такую же величину - на 1,10 доллара за баррель - до 50,33 доллара, цены на черноморский экспорт снизились на 1,40 доллара за баррель - до 50,44 доллара. Цена на нефть марки Pacific ESPO упала на 1,10 доллара - до средней 58,12 доллара за баррель, оставаясь ниже установленного для стран «Большой семерки» верхнего предела в 60 долларов уже третью неделю (ЕС установил свой потолок в 47,6 доллара). Цены с доставкой в Индию также снизились на 0,90 доллара - до 61,27 доллара за баррель, что является самым низким показателем с апреля 2023 года. По крайней мере отчасти это можно считать отражением мировой ценовой конъюнктуры на фоне увеличение объемов добычи нефти странами ОПЕК+.
А вот скидки к цене на российскую нефть уже отражают в большей мере именно эффект санкционного давления. Давление растет – скидки тоже. Так вот размеры дисконта на нефть сорта Urals в портах на Балтике и Черном море достигли по отдельным контрактам уже почти 20 долларов за баррель. В начале года они составляли около 15 долларов на фоне введения «прощальных» санкций Байдена. К ним российские экспортеры в результате приспособились, а включенные тогда в «черный список» «Сургутнефтегаз» и «Газпром-нефть» не особо почувствовали удар. Нельзя исключать, что с «Лукойлом» и «Роснефтью» в результате сложится такая же ситуация касательно экспорта, - они найдут лазейки. Основной ущерб «Лукойлу», выстроившему целую зарубежную империю, будет нанесен тем, что он может лишиться этих активов в общей сумме до 14 млрд долларов.
Дисконт в 20 долларов – пока максимальный. В среднем он колеблется вокруг 11-14 долларов. В начале 2022 на фоне шока от войны в Украине он достигал и 30 долларов, но тогда и мировые цены был значительно выше (раза в полтора). В нынешней ситуации дисконт может закрепиться на какое-то время вокруг 15–18 долларов за баррель.
Китай, как и Индия, тоже осторожничает
Государственные Sinopec и PetroChina аннулировали ряд контрактов с российскими экспортерами. Что еще неприятнее, к ним присоединились небольшие частные НПЗ, которые опасаются попадания под санкции, как это уже случилось c Shandong Yulong Petrochemical, включенной в «черные списки» Британии и Евросоюза. Кстати, после попадания под санкции эта компания как раз нарастила закупки в РФ. По оценкам экспертов, «санкции Трампа» пока затронули менее половины (45%) российского нефтяного экспорта в Китай (то есть уже меньше, чем в Индии). И, скорее всего, китайские поставки возобновятся близко к прежним объемам, учитывая, что расчеты с китайскими компаниями ведутся в юанях и рублях и оттого менее «заметны» для американских санкционеров.
Третий крупный покупатель российской нефти – Турция, на которую Трамп тоже сильно давит. Это уже привело к падению за последний месяц поставок до 270 тыс. баррелей в сутки. Однако тут опять же не учтен «теневой экспорт» через посредников и путем перегрузки нефти в море на танкеры третьих стран для поставки в Турцию.
Более болезненным может стать сокращение поставок российского дизеля в Бразилию. Этот импорт вырос с 95 млн долларов в 2022 году до 5,4 млрд долларов в прошлом году. Согласно официальным торговым данным, с начала 2023 года Бразилия заплатила 13,6 млрд долларов за дизельное топливо из России. Бразилия также ведет торговые переговоры с США, и российские нефтепродукты уже попали под требование Трампа о сокращении импорта. Но и тут скидка на российский дизель может отчасти «решить проблему». По сравнению с продукцией с побережья Мексиканского залива США она уже достигала пика в 16% летом 2023 года, а теперь может еще сильнее вырасти. Хотя доля российского дизеля на рынке этой южноамериканской страны с 60% в первой половине 2025 года упала до 17% в октябре. Впрочем, отчасти падение произошло тоже за счет сокращения объемов переработки на российских НПЗ.
Так или иначе, но даже жесткие санкции Трампа не приведут к полной остановке российского нефтяного экспорта. Основным средством противодействия им станут скидки на поставки, которые увеличат соблазн импортеров пренебрегать санкциями. Разумеется, это приведет к еще большему сокращению российских нефтегазовых доходов. Однако поскольку Кремль считает войну в Украине экзистенциальной, то практически никакие экономические и финансовые проблемы не заставят его отступить. В отличие от Запада, в таких вопросах в России куда меньше пересчитывают все на деньги.