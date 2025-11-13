Российская нефть побеждает американские санкции

Санкции, введенные Трампом против «Роснефти» и «Лукойла», в полной мере начнут сказываться в декабре, что может сильно ударить по российским нефтегазовым доходам. Однако с точностью предсказать все последствия пока все еще затруднительно. До сих пор России удавалось приспосабливаться к санкциям и обходить их. Хотя избежать ущерба полностью, конечно, невозможно, он постепенно накапливается. Так, в текущем году нефтегазовые доходы бюджета РФ уже сократились на 27% - в значительной мере из-за падения цен на мировом рынке, но и из-за санкций тоже.

Парадокс: сбыт российской нефти падает, а объемы хранения растут В преддверии вступления в силу «санкций Трампа» (21 ноября) российский нефтяной экспорт уже «приседал». Если в сентябре морской экспорт сырой нефти составлял в среднем 3,58 млн баррелей в сутки, то в начале ноября он упал примерно на 130 тыс. При том что российские экспортеры как раз хотели бы нарастить экспорт из-за снижения объемов переработки нефти на НПЗ, подвергающихся постоянным ударам украинских дронов. Впрочем, эти цифры могут не учитывать рост «теневого экспорта» российской нефти, когда конечный покупатель не указывается вообще, а нефть некоторое время хранится на танкерах в открытом море. Объем российской нефти, хранящейся на танкерах в море, как раз резко вырос - более чем до 350 миллионов баррелей, увеличившись на 7% с начала сентября. То есть даже на фоне роста отгрузки нефти (на фоне проблем с ее переработкой на НПЗ) ее сбыт падает, а объемы хранения «неизвестно где» растут. Рано или поздно эти объемы будут проданы. Основных покупателей российской нефти два – Индия и Китай. При этом более слабым звеном тут выглядит как раз Индия, которая и раньше более чутко относилась к американским вторичным санкциям (грозящим тем, кто нарушает первичные). До 2022 года доля российской нефти на рынке Индии не превышала 1%. Потом она выросла почти до 40%, но вернуться к прежним объемам не составит такой уж большой проблемы для Нью-Дели. Другое дело, что это стало бы демонстрацией полного подчинения воле Вашингтона, что правительство Нарендры Моди, выстраивающее свою политику во многом на «суверенизации», делать явно не хотело бы. Тем не менее, уже пять крупнейших НПЗ Индии, на которые в этом году приходилось 2/3 индийского импорта российской нефти, не разместили ни одного заказа на ее поставки в декабре. Это происходит на фоне повторяющихся заявлений Трампа о том, что Индия уже чуть ли полностью отказалась от российской нефти. Это все же не так. Возможно, индусы просто заняли выжидательную позицию и хотят еще больших дисконтов от россиян. Обычно сделки на поставки в следующем месяце заключаются до 10-го числа текущего. И есть вероятность, что после того, как между США и Индией все же будет заключено новое торговое соглашение (Нью-Дели не хочет мешать переговорам и раздражать Трампа), потом ситуация отчасти изменится в пользу РФ. Трамп уже говорил, что страны «довольно близки» к сделке, допустив снижение пошлин для Индии (сейчас они 50%, из которых половина – «наказание» за российский нефтяной импорт). Индия также уже обещала покупать больше американской нефти, и это обещание она начала выполнять, закупив у американских компаний на спотовом рынке не менее 5 млн баррелей.

Давление растет – скидки тоже Ситуацией уже спешат воспользоваться саудиты, предлагая в том числе для Китая и Индии новые скидки на свою нефть. Они колеблются от 1,2 до 1,4 доллара за баррель. И на этом фоне индийский Reliance Industries, в прошлом крупнейший импортер нефти из России, в октябре увеличил закупки в Саудовской Аравии на 87%. Впрочем, тут сказывается еще и эффект «низкой базы». Упомянутые скидки все же считают относительно мягким демпингом, не направленным на полное выдавливание России с рынка. Саудиты не станут разрушать картель ОПЕК+. К тому же экспортные цены на российскую нефть (марки Urals с Балтики) также упали примерно на такую же величину - на 1,10 доллара за баррель - до 50,33 доллара, цены на черноморский экспорт снизились на 1,40 доллара за баррель - до 50,44 доллара. Цена на нефть марки Pacific ESPO упала на 1,10 доллара - до средней 58,12 доллара за баррель, оставаясь ниже установленного для стран «Большой семерки» верхнего предела в 60 долларов уже третью неделю (ЕС установил свой потолок в 47,6 доллара). Цены с доставкой в Индию также снизились на 0,90 доллара - до 61,27 доллара за баррель, что является самым низким показателем с апреля 2023 года. По крайней мере отчасти это можно считать отражением мировой ценовой конъюнктуры на фоне увеличение объемов добычи нефти странами ОПЕК+. А вот скидки к цене на российскую нефть уже отражают в большей мере именно эффект санкционного давления. Давление растет – скидки тоже. Так вот размеры дисконта на нефть сорта Urals в портах на Балтике и Черном море достигли по отдельным контрактам уже почти 20 долларов за баррель. В начале года они составляли около 15 долларов на фоне введения «прощальных» санкций Байдена. К ним российские экспортеры в результате приспособились, а включенные тогда в «черный список» «Сургутнефтегаз» и «Газпром-нефть» не особо почувствовали удар. Нельзя исключать, что с «Лукойлом» и «Роснефтью» в результате сложится такая же ситуация касательно экспорта, - они найдут лазейки. Основной ущерб «Лукойлу», выстроившему целую зарубежную империю, будет нанесен тем, что он может лишиться этих активов в общей сумме до 14 млрд долларов. Дисконт в 20 долларов – пока максимальный. В среднем он колеблется вокруг 11-14 долларов. В начале 2022 на фоне шока от войны в Украине он достигал и 30 долларов, но тогда и мировые цены был значительно выше (раза в полтора). В нынешней ситуации дисконт может закрепиться на какое-то время вокруг 15–18 долларов за баррель.