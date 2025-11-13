Путин все же «старший товарищ»

USD 1.7000
Рауф Керимли, собкор
01:44 646

Как уже сообщал haqqin.az, 11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Россию. Его поездка началась в Кремле с личной встречи с Владимиром Путиным и продолжилась в неформальной обстановке «за чайным столом» в резиденции президента России.

12 ноября состоялись официальные переговоры с участием делегаций двух стран, по итогам которых был подписан пакет документов, включая соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Россией.

Во время встречи Токаев назвал Путина своим «старшим товарищем».

Токаев и Путин продолжили общение в неформальной обстановке «за чайным столом» в резиденции президента России

«У меня есть некоторые соображения и наблюдения, которыми я хотел бы поделиться с вами, как со старшим товарищем», — сказал президент Казахстана, подчеркнув, что между Москвой и Астаной нет серьезных разногласий, а возникающие вопросы решаются напрямую, на уровне глав государств.

При входе в воздушное пространство России самолет Токаева Airbus A330 243 Prestige сопровождали истребители Су-35 Воздушно-космических сил РФ. Проявление особого отношения Кремля к казахстанскому лидеру вызвало широкий резонанс. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов отметил, что «подобные торжественные эскорты — знак уважения и демонстрация высокой значимости страны, представитель которой прибывает с государственным визитом».

«Такие почести оказываются далеко не каждому, — пояснил Попов. — Вспомните, как при подлете к Анкориджу самолет президента России сопровождали по указанию Дональда Трампа американские истребители F-16 и F-35. Это была форма дипломатического уважения и признания. Не каждого встречают с таким сопровождением».

При входе в воздушное пространство России самолет Токаева Airbus A330 243 Prestige сопровождали истребители Су-35 Воздушно-космических сил РФ

Особое внимание наблюдателей привлекла международная хронология визита. Поездка Токаева в Москву состоялась сразу после саммита формата C5+1 — встречи президентов США и государств Центральной Азии, прошедшей в Вашингтоне. Там казахстанский лидер публично высоко оценил деятельность президента США и подписал с американской стороной несколько крупных инвестиционных соглашений, включая договор о разработке американскими компаниями месторождений редкоземельных элементов.

Вашингтонский саммит продемонстрировал возросший интерес США к Центральной Азии и намерения американской стороны активизировать политическое и экономическое присутствие в этом регионе. Уже объявлено, что в начале следующего года госсекретарь США Марко Рубио совершит турне по странам региона для закрепления достигнутых договоренностей.

Ну а для государств Центральной Азии саммит в Вашингтоне стал площадкой для политического маневра, который сводится к стремлению сохранить баланс между тремя центрами силы - США, Россией и Китаем. На фоне растущего геополитического давления президент Токаев как опытный дипломат воспользовался возможностью укрепить позиции Казахстана и показать, что его страна способна быть не только периферийным участником региональных игр, но и авторитетным посредником.

Для государств Центральной Азии саммит в Вашингтоне стал площадкой для политического маневра, который сводится к стремлению сохранить баланс между тремя центрами силы - США, Россией и Китаем

Перед саммитом в Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а по возвращении из США на родину сразу вылетел в Москву. Российские источники утверждают, что казахстанский лидер передал Путину личное послание от Дональда Трампа, касающееся возможных шагов по урегулированию украинского конфликта.

В интервью агентству URA.RU политолог Артур Сулейманов заявил, что Казахстан сегодня может стать одной из нейтральных площадок для начала переговоров между Москвой и Западом. По словам политолога, президент Токаев мог передать Владимиру Путину сигнал о готовности Вашингтона к новому формату диалога и обсудить возможность проведения консультаций на территории Казахстана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин подробно проинформировал Токаева о положении дел на фронте, а также о текущем состоянии переговорных процессов. Песков уточнил, что личная беседа президентов продолжалась около трех часов.

«Вчера президенты провели три часа вдвоем, с глазу на глаз», — отметил пресс-секретарь.

Сам Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко подтвердил, что разговор с Путиным носил доверительный и обстоятельный характер.

Матвиенко подтвердила, что разговор с Путиным носил доверительный и обстоятельный характер

«Мы в приватном порядке беседовали около двух часов, обсудили многие вопросы — и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — сказал Токаев.

По оценке президента Казахстана, его визит в Москву имеет особое значение, поскольку «выводит союзнические отношения двух стран на новый уровень». Матвиенко согласилась с этим, заявив, что визит Токаева «придаст мощный импульс развитию сотрудничества во всех сферах».

Спикер Совета Федераций подчеркнула, что между Путиным и Токаевым сложились «доверительные, конструктивные отношения и постоянный системный диалог». В дипломатическом контексте эти слова звучат как сигнал о том, что Москва по-прежнему воспринимает Казахстан не только как соседа и партнера, но и как важный канал коммуникации с Вашингтоном.

Таким образом, визит Токаева в Москву стал не просто очередной встречей союзников, а эпизодом большой геополитической игры, в которой Казахстан, умело балансируя между сверхдержавами, пытается превратить дипломатическое посредничество в элемент собственной стратегической силы.

