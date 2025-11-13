USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.0995
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Победа ас-Судани

01:56 306

На парламентских выборах в Ираке победу одержала возглавляемая премьер-министром Мухаммедом ас-Судани коалиция «Строительство и развитие». Согласно предварительным данным, опубликованным Высшей избирательной комиссией, альянс получил наибольшее число голосов, одержав победу в Багдаде, а также в южных провинциях Эн-Наджаф и Кербела. В столице за коалицию проголосовали более 410 тысяч избирателей.

После объявления результатов ас-Судани заявил, что «все политические силы должны поставить интересы страны на первое место и уважать волю избирателей». Он подчеркнул, что следующей целью станет формирование нового правительства, «способного реализовать свои программы», и добавил, что его коалиция открыта к сотрудничеству со всеми политическими силами. 

На втором месте в Багдаде оказался блок «Прогресс» под руководством бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси, набравший 284 109 голосов. Третье место заняла коалиция «Государство закона», возглавляемая экс-премьером Нури аль-Малики, получившая 228 244 голоса.

Яблоково у России
Яблоково у России обновлено 01:45
01:45 5357
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика
01:02 962
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку все еще актуально
12 ноября 2025, 14:49 12166
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
01:15 345
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема
12 ноября 2025, 23:44 2767
Джейхун Джалилов больше не премьер
Джейхун Джалилов больше не премьер все еще актуально
12 ноября 2025, 19:14 10482
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
00:53 503
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
00:40 1201
Украина защитится «стеной»
Украина защитится «стеной»
00:30 1135
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 1070
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 01:34
01:34 23535

ЭТО ВАЖНО

Яблоково у России
Яблоково у России обновлено 01:45
01:45 5357
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика
01:02 962
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку все еще актуально
12 ноября 2025, 14:49 12166
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
01:15 345
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема
12 ноября 2025, 23:44 2767
Джейхун Джалилов больше не премьер
Джейхун Джалилов больше не премьер все еще актуально
12 ноября 2025, 19:14 10482
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
00:53 503
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
Эрдоган пришел к лидеру «серых волков»
00:40 1201
Украина защитится «стеной»
Украина защитится «стеной»
00:30 1135
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
Закрытая встреча Фидана с Умеровым
12 ноября 2025, 23:57 1070
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно фото; видео; обновлено 01:34
01:34 23535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться