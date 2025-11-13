Победа ас-Судани

На парламентских выборах в Ираке победу одержала возглавляемая премьер-министром Мухаммедом ас-Судани коалиция «Строительство и развитие». Согласно предварительным данным, опубликованным Высшей избирательной комиссией, альянс получил наибольшее число голосов, одержав победу в Багдаде, а также в южных провинциях Эн-Наджаф и Кербела. В столице за коалицию проголосовали более 410 тысяч избирателей.

После объявления результатов ас-Судани заявил, что «все политические силы должны поставить интересы страны на первое место и уважать волю избирателей». Он подчеркнул, что следующей целью станет формирование нового правительства, «способного реализовать свои программы», и добавил, что его коалиция открыта к сотрудничеству со всеми политическими силами.

На втором месте в Багдаде оказался блок «Прогресс» под руководством бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси, набравший 284 109 голосов. Третье место заняла коалиция «Государство закона», возглавляемая экс-премьером Нури аль-Малики, получившая 228 244 голоса.