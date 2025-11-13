Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?

Американский авианосец GeraldR. Ford вошел во вторник в воды у берегов Латинской Америки. Его сопровождают три эсминца — Bainbridge, Mahan и WinstonChurchill, которые имеют на борту управляемые ракеты, системы ПВО, позволяющие предотвратить ракетный удар и другое современное оружие. С учетом тех сил, которые были до этого развернуты в Пуэрто-Рико, общее число американских военнослужащих в этом регионе достигло 15 тысяч. Там же находятся суда-амфибии, служащие для высадки войск, боевые самолеты F-35B, разведывательно-ударные БПЛА MQ–9. В аэропортах в Пуэрто-Рико и в Сальвадоре стоят в полной готовности самолеты AC-130, летающие батареи непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя. Такая мощная группировка впервые создана американцами в Карибах. Но до сих пор США вели борьбу исключительно против мелких лодочек у берегов Венесуэлы, которые предположительно имели на борту наркотики, хотя никаких свидетельств этого представлены не было. Начиная с сентября США потопили ракетными ударами 19 таких судов, в результате чего было убито 76 человек. Эти действия вызвали резкое противодействие американских экспертов по военному праву, которые говорят, что такие удары являются незаконными — да, полагают они, эти люди могли перевозить кокаин, но они не вели никаких враждебных действий против США и ее граждан, что могло бы оправдать потопление судов ракетами.

Присутствие в водах у Венесуэлы авианосца, входящего в стратегический арсенал США –отдельный штрих сюрреалистической картины. Неужели он, имеющий на борту десятки самолетов F-18 и ракеты «Томагавки» будет использоваться для ударов по контрабандистам? Все военные эксперты США убеждены, что такие силы могут быть использованы исключительно для ударов по наземным целям - предполагаемым базам наркокартелей, маршрутам доставки кокаина и подпольным лабораториям. Однако эти действия будут означать уже начало войны против Венесуэлы. Готов ли к этому президент Трамп? В одном из последних интервью он объявил, что у него «нет планов нанесения ударов» по Венесуэле. Но в другом сообщил, что «не скажет, что будет делать, а чего нет в отношении этой страны». Наконец еще в одном сказал, что «следующей целью может быть земля». В это время министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, выступая по телевидению, что президент Мадуро приказал ему привести в боевую готовность все вооруженные силы страны и поставить под ружье 200 тысяч солдат.

Но смогут ли эти силы, плохо обученные и вооруженные, полуголодные к тому же оказать какое-либо сопротивление американским вооруженным силам? Бывшие высокопоставленные венесуэльские военнослужащие, бежавшие их страны, говорят, что США «в течение нескольких часов» уничтожат все ПВО и всю авиацию Мадуро (у Венесуэлы есть 20-22 российских истребителя Су 30, однако неизвестно, сколько из них будут в состоянии взлететь в случае получения приказа). Что же касается создания широкого народного ополчения, которое, по словам Мадуро, будет иметь в своих рядах 8 миллионов человек — то это пропагандистская фикция. «Да, нас, конечно беспокоит возможная атака США, но мы больше озабочены тем, как и где найти себе пропитание», - говорит мне житель Каракаса, с которым я познакомился во время одной их поездок в эту страну. – Мы не можем думать ни о чем другом, кроме как где поесть, но с продуктами везде туго, а цены дикие». По данным ВМФ Венесуэла этот год закончит с инфляцией 269.9 процентов, а в 2026-ом ее уровень составит 680 процентов. 7 из 10 венесуэльцев живет в условиях нищеты (данные Католического университета Венесуэлы). Но возможность американской атаки добавляет жителям страны еще больше стресса. Мадуро, чтобы отвлечь население от бедственного положения страны и угрозы конфронтации с грингос приказал провести Рождественские каникулы досрочно. Но на украшенных праздничными ленточками улицах не видно, чтобы жители столицы пытались найти убежище на случай американской атаки или готовили бы запасы консервов на случай войны. «Сейчас ни у кого нет запасов продовольствия, - говорит Дэвид Смайл, социолог из американского TulaneUniversity. - Люди испытывают колоссальные экономические тяготы».