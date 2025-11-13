Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит?

Фархад Ахмедов, азербайджанский бизнесмен, имеющий гражданство Российской Федерации, столкнулся с беспрецедентной ситуацией, связанной с отчуждением принадлежащих ему объектов недвижимости в Баку. То, что начиналось как обычный коммерческий спор, постепенно превратилось в череду системных нарушений, давлений на суды и возможного рейдерского захвата собственности. Как ранее писал haqqin.az, Фархад Ахмедов поручил компании «Armadil Group», принадлежащей Фахраддину Багирову, провести ремонтно-строительные работы в своей частной резиденции в поселке Бильгях. Заказчиком выступала принадлежащая Ахмедову компания «Baku Kaspian Real Estates Limited» (BKRIL). Средства, в том числе и с зарубежных счетов, переводились через директора компании Наиля Шахвердиева, более 20 лет представлявшего интересы Фархада Ахмедова в юридических вопросах.

По данным защиты истца, строительные работы были выполнены с грубейшими нарушениями: вместо обещанных европейских материалов использовались дешёвые местные аналоги, часть работ вообще не была завершена, в ходе ремонтных работ конструкция здания получила повреждения, крыша протекала, стены начали разрушаться и после первых же дождей дом оказался непригодным для проживания. В результате, чтобы компенсировать нанесенный ущерб, владельцу пришлось неоднократно оплачивать дополнительный ремонт резиденции. Все эти факты стали основанием для обращения компании BKRIL в Бакинский коммерческий суд, который удовлетворил иск и обязал подрядчика возместить нанесенные в ходе ремонта убытки на сумму 862 тысячи 443 доллара. Однако после апелляции ответчика ситуация изменилась диаметрально – вначале Бакинский апелляционный суд не только отменил решение первой инстанции, но и постановил взыскать с компании Ахмедова в пользу «Armadil Group» 2 миллиона 913 тысяч 80 долларов, проигнорировав представленные документы и доказательства произведённых платежей. После чего Верховный суд оставил это решение без изменений. Примечательно, что вердикт по апелляции ответчиков был вынесен в дни национального траура, объявленного после авиакатастрофы AZAL, когда внимание общества и прессы было сосредоточено на постигшей страну трагедии.

Второй эпизод конфликта связан с принадлежащей Ахмедову недвижимостью в историческом центре Баку — Ичеришехер, напротив Девичьей башни. Этот объект, имеющий культурное и архитектурное значение, был оценён оценочной компанией, которую привлеки судебные приставы Сабаильского районного исполнительного отдела, всего в 2,5 миллиона манатов, хотя независимая экспертиза определила рыночную стоимость объекта более чем в 20 миллионов манатов. Столь явное занижение стоимости объекта позволило оформить его в пользу компании-ответчика «Armadil Group» как способ погашения якобы существующей задолженности по решению апелляционного суда. Формально это выглядело как реализация имущества должника для компенсации ущерба, определённого судом, однако процедура прошла с грубыми нарушениями: оценка была намеренно занижена, ходатайства стороны истца об обеспечении иска проигнорированы, а само исполнительное производство было начато до завершения апелляции. Позднее бакинский Коммерческий суд признал действия судебных приставов незаконными, но к этому времени объект был уже переоформлен. По сути, речь идёт не о законной компенсации, а о принудительном отчуждении собственности по фиктивной цене — схеме, которую защита Ахмедова квалифицирует как «рейдерский захват под видом исполнения судебного решения».

В распоряжении редакции haqqin.az оказались документы, подтверждающие, что именно на основании искусственно заниженной оценки и было осуществлено переоформление собственности. По оценке адвоката Шаига Мирзаева, общий ущерб, включая имущественные и финансовые потери, превышает 24 миллиона манат. Фигурирующая в деле компания действует в сфере оценки имущества и консалтинга. Несмотря на отсутствие официальных данных о ее владельцах, в азербайджанских СМИ неоднократно указывалось на возможную связь этой фирмы с семьёй бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, привлечённого не так давно к уголовной ответственности. Компания является также членом Палаты оценщиков Азербайджана и активно сотрудничает с Министерством юстиции, что позволяет ей участвовать в судебных делах, связанных с оценкой спорных активов. По сообщениям СМИ, компания неоднократно использовала практику искусственного занижения или завышения стоимости имущества — метод, открывающий путь для рейдерских схем. В случае Фархада Ахмедова была установлена цена исторического объекта в 10 раз ниже реальной, обеспечив тем самым возможность его отчуждения.

В деле нетрудно заметить и политический след. По данным источников, «Armadil Group» пользуется покровительством депутата Али Гусейнли, председателя парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, с которым поддерживают тесные отношения адвокаты «Armadil Group» — Сима Ягубова и Мурад Ягубов. В местных СМИ неоднократно упоминалось о близких связях Гусейнли и с Рамизом Мехтиевым. С учётом влияния депутата Милли Меджлиса на судебно-правовую систему нельзя исключать, что именно эти связи могли повлиять как на вынесение решений в пользу «Armadil Group», так и на начало исполнительного производства еще до завершения апелляции. Всё это наводит на мысль о существовании группы лиц, действующих в интересах перераспределения собственности иностранного инвестора. Сторона защиты подчёркивает, что по адресу спорного объекта в Ичеришехер зарегистрированы несовершеннолетние дети Фархада Ахмедова, что делает любые действия по его отчуждению особенно грубым нарушением законодательства. Адвокаты предупреждают: данный прецедент может стать опасным сигналом для иностранных инвесторов, вкладывающих свои средства в Азербайджан. Несмотря на азербайджанское происхождение, юридически Фархад Ахмедов является иностранным инвестором, вложившим значительную часть своего капитала, заработанного в России, в развитие ненефтяного сектора и недвижимости на своей исторической родине. Принудительное отчуждение принадлежащего ему имущества причем по явно заниженной стоимости подрывает доверие к судебной системе и способно нанести ущерб инвестиционному климату Азербайджанской Республики.