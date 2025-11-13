USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Антиправительственные манифестации… охватили Румынию

Бухарест (Румыния). Румынскую столицу охватили протесты против мер жесткой экономии правительства, низкрй зарплаты, мер по сдерживанию инфляции и снижения налогов

Белен (Бразилия). Протестующие из числа представителей коренных народов ворвались в контролируемую ООН зону саммита COP-30. Они требуют от правительства освободить их земли от агробизнеса, нефтедобычи, нелегальных шахт и лесозаготовок

Сигнахи (Грузия). Обломки на месте крушения турецкого военного транспортного самолета недалеко от границы с Азербайджаном

Газа (Палестина). Руины в районе Шейх-Радван

Тегеран (Иран). Женщина ездит на мотоцикле в центре Тегерана

Кельн (Германия). Люди празднуют начало «дурацкого сезона» карнавала в Кельне. Участники надевают дурацкие шляпы и картонные носы, осыпают друг друга конфетти и пьянствуют

Уитли Бэй (Великобритания). Северное сияние

Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей
Что погубило турецкий самолет: старость или диверсия?
Яблоково у России
Российская нефть побеждает американские санкции
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Зеленский пропускает удар
Джейхун Джалилов больше не премьер
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
03:26 342
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
02:46 436
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей
01:44 1369
Что погубило турецкий самолет: старость или диверсия?
Что погубило турецкий самолет: старость или диверсия?
12 ноября 2025, 19:49 5597
Яблоково у России
Яблоково у России
01:45 5905
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции
01:02 1502
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
12 ноября 2025, 14:49 12413
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
01:15 546
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар
12 ноября 2025, 23:44 3323
Джейхун Джалилов больше не премьер
Джейхун Джалилов больше не премьер
12 ноября 2025, 19:14 10699
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
Трамп заступился за Нетаньяху перед президентом. Нетаньяху благодарит
00:53 731
