Антиправительственные манифестации… охватили Румынию

Бухарест (Румыния). Румынскую столицу охватили протесты против мер жесткой экономии правительства, низкрй зарплаты, мер по сдерживанию инфляции и снижения налогов
Белен (Бразилия). Протестующие из числа представителей коренных народов ворвались в контролируемую ООН зону саммита COP-30. Они требуют от правительства освободить их земли от агробизнеса, нефтедобычи, нелегальных шахт и лесозаготовок
Сигнахи (Грузия). Обломки на месте крушения турецкого военного транспортного самолета недалеко от границы с Азербайджаном
Газа (Палестина). Руины в районе Шейх-Радван
Тегеран (Иран). Женщина ездит на мотоцикле в центре Тегерана
Кельн (Германия). Люди празднуют начало «дурацкого сезона» карнавала в Кельне. Участники надевают дурацкие шляпы и картонные носы, осыпают друг друга конфетти и пьянствуют
Уитли Бэй (Великобритания). Северное сияние