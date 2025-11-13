У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун

Рекордный шатдаун стал итогом противостояния между республиканцами и демократами. Последние отказывались одобрить проект бюджета, поскольку он не предполагал продления субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (также известен как Obamacare), срок действия которых истекает в конце 2025 года. В предыдущие семь лет США удавалось избегать полномасштабных шатдаунов. Работу правительства приостанавливали лишь частично, поскольку конгрессмены принимали временные бюджетные резолюции (Continuing Resolution, CR), продолжая переговоры по основному финансовому документу. Однако на этот раз все попытки принять такую резолюцию провалились в сенате из-за нехватки голосов: для преодоления процедурных препятствий требовалось 60 голосов, а у республиканцев было лишь 53, один из которых выступал против билля. Демократы до последнего отказывались поддерживать документ без гарантий продлить Obamacare.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании правительства, завершив тем самым самый продолжительный в истории страны шатдаун, сообщает CNN. Документ, одобренный обеими палатами Конгресса, предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств после 43-дневного перерыва.

Принятие законопроекта стало возможным, когда группа умеренных демократов и один независимый сенатор отклонились от партийной линии. Несмотря на жесткую критику со стороны прогрессивного крыла Демпартии, они заявили, что дальнейшее затягивание кризиса не приведет к лучшему результату. В итоге закон был поддержан 60 сенаторами. 12 ноября его утвердила палата представителей, а затем подписал Трамп.

Трамп во время подписания закона призвал избирателей не забывать о шатдауне на следующих выборах. По его словам, демократы «были рады, что миллионы американцев страдают». «Никто никогда не видел ничего подобного», — подчеркнул глава Белого дома, добавив: «Сегодня прекрасный день».

В то же время ключевой вопрос, спровоцировавший кризис, остался нерешенным: сенаторы-республиканцы лишь пообещали, но не гарантировали, что проведут отдельное голосование по поводу продления субсидий для Obamacare. В течение следующих двух с половиной месяцев конгрессменам предстоят переговоры о принятии полноценного федерального бюджета.

Во время шатдауна почти 700 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, а часть из них получили уведомления об увольнении. Военнослужащие нацгвардии, полицейские, авиадиспетчеры и сотрудники транспортных служб были вынуждены работать без зарплаты. Из-за отсутствия финансирования также возникли перебои в реализации программы продовольственной помощи SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), которой пользуются почти 42 млн американцев.

После подписания закона о временном бюджете государственные учреждения вернутся к привычной работе, а с госслужащими расплатятся по долгам по зарплате. Трамп также рекомендовал выплатить бонусы в размере $10 тыс. тем авиадиспетчерам, которые не пропускали работу во время шатдауна. Кроме того, двухпартийное соглашение гарантирует, что федеральные служащие, получившие уведомления об увольнении, сохранят свои должности.