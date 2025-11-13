USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Венгрии дали один год

09:34 89

Соединенные Штаты согласились не распространять санкции на поставки нефти и газа из России в Венгрию в течение одного года, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.

«В том, что касается трубопроводов, по которым они получают нефть и газ, речь идет о продлении на год (решения об исключении из санкций)», - сказал Рубио журналистам в Канаде.

Госсекретарь США добавил, что отмена санкций в отношении строящейся в Венгрии АЭС «Пакш-2», напротив, бессрочна: «Мы хотим, чтобы они успешно завершили строительство, так как хотим видеть их независимыми в сфере энергетики».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан уверял, что до тех пор, пока он занимает свой пост, а Дональд Трамп - пост президента США, Вашингтон не будет вводить санкции в отношении поставок российских нефти и газа в Венгрию.

У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 140
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 1741
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий
02:46 1941
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей
01:44 4348
Что погубило турецкий самолет: старость или диверсия?
Что погубило турецкий самолет: старость или диверсия? главный вопрос
12 ноября 2025, 19:49 7005
Яблоково у России
Яблоково у России обновлено 01:45
01:45 7965
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика
01:02 3800
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку
Ильхам Алиев о разжиревших чиновниках и миграции из районов в Баку все еще актуально
12 ноября 2025, 14:49 13483
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
Глава МИД Польши хочет «разобраться» с военачальниками
01:15 1123
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема
12 ноября 2025, 23:44 5919
Джейхун Джалилов больше не премьер
Джейхун Джалилов больше не премьер все еще актуально
12 ноября 2025, 19:14 11609

