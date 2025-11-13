Венгрии дали один год

Соединенные Штаты согласились не распространять санкции на поставки нефти и газа из России в Венгрию в течение одного года, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.

«В том, что касается трубопроводов, по которым они получают нефть и газ, речь идет о продлении на год (решения об исключении из санкций)», - сказал Рубио журналистам в Канаде.

Госсекретарь США добавил, что отмена санкций в отношении строящейся в Венгрии АЭС «Пакш-2», напротив, бессрочна: «Мы хотим, чтобы они успешно завершили строительство, так как хотим видеть их независимыми в сфере энергетики».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан уверял, что до тех пор, пока он занимает свой пост, а Дональд Трамп - пост президента США, Вашингтон не будет вводить санкции в отношении поставок российских нефти и газа в Венгрию.