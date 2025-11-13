USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Америка исчерпала все возможности

10:05 1539

Соединенные Штаты фактически достигли предела во введении новых санкций против России. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

«Фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям - именно этого все и требовали», - отметил Рубио, добавив, что вместо новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, в частности, в борьбе с «теневым флотом», который Москва использует для обхода нефтяных ограничений. По словам Рубио, именно это направление станет ключевым в дальнейшей работе санкционной коалиции, и европейские партнеры должны играть более активную роль.

Оценивая позицию Кремля относительно возможности мирного урегулирования в Украине, госсекретарь подчеркнул, что «оценивать можно только по действиям»: «Москва четко заявила, чего они хотят - они хотят остальную часть Донецкой области, и такие требования недопустимы для украинской стороны».

Рубио также прокомментировал новую волну ракетных ударов по территории Украины, которые, по его мнению, имеют целью «разрушить энергосеть и деморализовать население».

Госсекретарь подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинскими властями о помощи в стабилизации энергосистемы, которая «с каждым годом деградирует». По словам госсекретаря, речь идет как о передаче специального оборудования, так и о средствах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры. «Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет», - добавил Рубио.

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американский удар попали нефтегиганты «Лукойл» и «Роснефть».

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 435
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 857
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции
01:02 4996
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1356
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар
12 ноября 2025, 23:44 7066
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1369
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1789
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США
11:24 1813
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1540
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1178
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
03:26 2503

