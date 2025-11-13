Черное золото падает

Черное золото на мировых рынках опять падает в цене. Во время торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость январского контракта на экспорт нефти марки Brent на 2025 год снизилась на 0,06% и составила $62,67 за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена барреля нефти марки WTI с поставкой в декабре этого года также снизилась на 0,12% и составила $58,42.

Также подешевела азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель снизилась на $2,35, или на 3,47%, составив $65,43.