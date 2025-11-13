USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Черное золото падает

10:15 745

Черное золото на мировых рынках опять падает в цене. Во время торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость январского контракта на экспорт нефти марки Brent на 2025 год снизилась на 0,06% и составила $62,67 за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена барреля нефти марки WTI с поставкой в декабре этого года также снизилась на 0,12% и составила $58,42.

Также подешевела азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель снизилась на $2,35, или на 3,47%, составив $65,43.

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 435
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 858
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4997
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1357
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7066
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1369
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1789
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1814
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1540
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1178
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 2504

