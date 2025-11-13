USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Ильхам Алиев принял делегацию США

новое видео; фото
11:24 1814

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 ноября принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США, информирует официальный сайт главы государства.

В состав делегации вошли член «Кворума Двенадцати Апостолов» Дэвид Беднар, член «Кворума Семидесяти» и первый советник Центральноевропейского регионального офиса Джек Джерард, президент и председатель правления Фонда Стирлинга Майлс Хансен и член «Кворума Семидесяти» по Центральной Европе и Евразии Пол Пикард.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи президента Ильхама Алиева и делегации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Гости передали поздравления по случаю успехов, достигнутых в Вашингтоне в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США Дональда Трампа.

Поблагодарив за поздравления, глава государства сказал, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Азербайджаном и Арменией имеют историческое значение и играют важную роль в развитии региона. Отметив, что после того как Дональд Трамп вновь был избран на пост президента, азербайджано-американские отношения перешли на новый этап, президент Ильхам Алиев напомнил, что в ходе его визита в Вашингтон в августе текущего года были подписаны важные документы, связанные с развитием двусторонних отношений.

Гости выразили признательность главе государства за официальную регистрацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней правительством Азербайджана, расценив это как проявление в стране заботы о представителях всех религий, сообщили, что примут участие в открытии бакинского офиса данной церкви.

На встрече говорилось о проводимой в Азербайджане на государственном уровне работе по содействию межкультурному и межрелигиозному диалогу, подчеркнуто, что в Азербайджане организовано много важных международных мероприятий в этой сфере.

Было отмечено, что толерантность является образом жизни народа Азербайджана, подчеркнуто, что исторически представители разных религий и народов жили в Азербайджане как одна семья в условиях мира и согласия.

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 435
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 859
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4997
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1359
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7066
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1370
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1789
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1815
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1540
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1179
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 2504

ЭТО ВАЖНО

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 435
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 859
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4997
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1359
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7066
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1370
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1789
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1815
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1540
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1179
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 2504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться