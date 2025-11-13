«Лукойл» просит передышку

Российская компания «Лукойл» обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить действие лицензий, разрешающих до 21 ноября проведение отдельных операций с ней, несмотря на введенные Вашингтоном санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания обратилась в ведомство, поскольку «Лукойлу» требуется дополнительное время для исполнения действующих обязательств и рассмотрения предложений о продаже своих активов.

В октябре Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более. После этого «Лукойл» сообщил, что в связи с введением ограничительных мер намерен продать свои международные активы. 30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Отметим, что швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group основан российским олигархом Геннадием Тимченко и его партнером из Швеции Торбьерном Тернквистом.

Однако 7 ноября Gunvor сообщила, что отзывает свое предложение. Компания сделала это заявление после того, как Минфин США сообщил о ее связях с Россией и предупредил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается российско-украинская война.

«Лукойл» владеет активами в 11 странах, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, а также в странах Африки и Латинской Америки.

Как сообщает агентство Bloomberg, правительства ряда европейских и ближневосточных стран предпринимают меры для сохранения работы зарубежных активов компании «Лукойл» после введения против нее санкций. Агентство уточняет, что речь, в частности, идет о Болгарии и Молдове. Ранее «Лукойл» заявил о наступлении форс-мажорных обстоятельств на одном из месторождений в Ираке. Президент Румынии Никушор Дан 12 ноября сообщил, что принадлежащий компании нефтеперерабатывающий завод Petrotel в стране может на ограниченный срок перейти под контроль национальных властей.