Условие Трампа

10:24 1790

Президент США Дональд Трамп согласится на новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, но только при одном условии: если эта встреча будет иметь реальные шансы помочь остановить войну в Украине.  Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с прессой на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, передает агентство Bloomberg.

«Обе стороны пришли к согласию, что следующая встреча наших президентов должна принести конкретный результат. Мы должны знать, что есть реальный шанс получить что-то положительное», - сказал Рубио.

По его словам, Вашингтон не хочет проводить встречи «ради встреч».

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным после телефонного разговора, но встреча так и не состоялась. Москва снизила ожидания относительно быстрого диалога, одновременно продолжая атаки на Украину.

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 438
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 863
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4998
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1360
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7067
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1371
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1791
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1819
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1541
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1180
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 2504

