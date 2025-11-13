Условие Трампа

Президент США Дональд Трамп согласится на новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, но только при одном условии: если эта встреча будет иметь реальные шансы помочь остановить войну в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с прессой на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, передает агентство Bloomberg.

«Обе стороны пришли к согласию, что следующая встреча наших президентов должна принести конкретный результат. Мы должны знать, что есть реальный шанс получить что-то положительное», - сказал Рубио.

По его словам, Вашингтон не хочет проводить встречи «ради встреч».

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным после телефонного разговора, но встреча так и не состоялась. Москва снизила ожидания относительно быстрого диалога, одновременно продолжая атаки на Украину.