Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Макрон рассказал о «войне завтрашнего дня»

Франция в ближайшие годы увеличит расходы на оборону в космосе, выделив на эти цели дополнительные €4,2 млрд, сообщил президент страны Эммануэль Макрон, выступая в Центре космонавтики и авиации в Тулузе.

По его словам, современные конфликты уже ведутся в космосе, «и именно там начнется война завтрашнего дня». «Космос больше не убежище, он стал полем боя», — цитирует Макрона AFP.

Французский лидер заявил, что Россия после вторжения в Украину проводит «шпионскую» деятельность в космосе, ведет наблюдение за французскими спутниками и рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, «последствия которого будут катастрофическими для всего мира».

Макрон сообщил, что Франция ускоряет программы по спутниковому раннему предупреждению, укрепляет космическое наблюдение с помощью радиолокационной системы Aurore и расширяет международное сотрудничество, прежде всего с Германией. Он призвал страны ЕС развивать собственные технологии, подчеркнув, что «о зависимости от крупной третьей державы или какого-либо космического магната не должно быть и речи». AFP отмечает, что Макрон имеет в виду главу SpaceX Илона Маска и основателя Blue Origin Джеффа Безоса.

