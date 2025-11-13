USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Подкаст, оскорбления и обыски: Симонян подал жалобу на блогеров

10:38 1019

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. Об этом сообщила пресс-служба спикера, передают армянские СМИ.

В пресс-службе отметили, что Симонян просит дать правовую оценку оскорблениям и угрозам, прозвучавшим в эфире подкаста «Имнемними», ведущими которого являются Самсонян и Сагателян.

Ранее гостем программы стал бывший президент Армении Серж Саргсян. После выхода выпуска Симонян резко отреагировал на интервью в социальных сетях, на что ведущие ответили оскорблениями в его адрес, употребив бранные выражения в адрес его матери и допустив высказывания, расцененные как угрозы.

Армянские СМИ напоминают, что в августе этого года спикер парламента уже обращался в суд с иском против Сагателяна, требуя компенсации за нанесение ущерба чести и достоинству.

Позже появились сообщения о задержании в Ереване соавторов подкаста «Имнемними» – блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. В сети были опубликованы кадры их задержания сотрудниками Службы национальной безопасности Армении в масках. Оба доставлены в Следственный комитет (СК).

Кроме того, обыски проведены в офисе платформы проверки фактов Antifake.am, основанной и управляемой Самсоняном. В пресс-службе СК сообщили, что «проводятся неотложные следственные действия в рамках инициированного уголовного дела».

Адвокат Арсен Бабаян написал в соцсетях, что следственные мероприятия проходят и в доме Сагателяна. «Я, как его адвокат, требовал пропустить меня внутрь, однако следователь попросил потерпеть. Что ж, терпеть я точно умею», – отметил Бабаян.

По словам адвоката Самсоняна Рубена Меликяна, обоим задержанным вменяется хулиганство.

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 440
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 867
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4998
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1362
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7069
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1372
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1791
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1821
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1541
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1180
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 2504

ЭТО ВАЖНО

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 440
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 867
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4998
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1362
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7069
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1372
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1791
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1821
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1541
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1180
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 2504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться