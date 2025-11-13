Подкаст, оскорбления и обыски: Симонян подал жалобу на блогеров

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. Об этом сообщила пресс-служба спикера, передают армянские СМИ.

В пресс-службе отметили, что Симонян просит дать правовую оценку оскорблениям и угрозам, прозвучавшим в эфире подкаста «Имнемними», ведущими которого являются Самсонян и Сагателян.

Ранее гостем программы стал бывший президент Армении Серж Саргсян. После выхода выпуска Симонян резко отреагировал на интервью в социальных сетях, на что ведущие ответили оскорблениями в его адрес, употребив бранные выражения в адрес его матери и допустив высказывания, расцененные как угрозы.

Армянские СМИ напоминают, что в августе этого года спикер парламента уже обращался в суд с иском против Сагателяна, требуя компенсации за нанесение ущерба чести и достоинству.