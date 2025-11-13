Подкаст, оскорбления и обыски: Симонян подал жалобу на блогеров

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подал жалобу в правоохранительные органы на блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. Об этом сообщила пресс-служба спикера, передают армянские СМИ.
В пресс-службе отметили, что Симонян просит дать правовую оценку оскорблениям и угрозам, прозвучавшим в эфире подкаста «Имнемними», ведущими которого являются Самсонян и Сагателян.
Ранее гостем программы стал бывший президент Армении Серж Саргсян. После выхода выпуска Симонян резко отреагировал на интервью в социальных сетях, на что ведущие ответили оскорблениями в его адрес, употребив бранные выражения в адрес его матери и допустив высказывания, расцененные как угрозы.
Армянские СМИ напоминают, что в августе этого года спикер парламента уже обращался в суд с иском против Сагателяна, требуя компенсации за нанесение ущерба чести и достоинству.
Позже появились сообщения о задержании в Ереване соавторов подкаста «Имнемними» – блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. В сети были опубликованы кадры их задержания сотрудниками Службы национальной безопасности Армении в масках. Оба доставлены в Следственный комитет (СК).
Кроме того, обыски проведены в офисе платформы проверки фактов Antifake.am, основанной и управляемой Самсоняном. В пресс-службе СК сообщили, что «проводятся неотложные следственные действия в рамках инициированного уголовного дела».
Адвокат Арсен Бабаян написал в соцсетях, что следственные мероприятия проходят и в доме Сагателяна. «Я, как его адвокат, требовал пропустить меня внутрь, однако следователь попросил потерпеть. Что ж, терпеть я точно умею», – отметил Бабаян.
По словам адвоката Самсоняна Рубена Меликяна, обоим задержанным вменяется хулиганство.