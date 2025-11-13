Густой туман позволил российским войскам продвинуться глубже в стратегически важный город Покровск на востоке Украины, сообщает BBC.

В украинском 7-м десантно-штурмовом корпусе утверждают, что погодные условия, особенно плотный туман, побудили Москву активизировать наступление и попытаться ввести в разрушенный город больше сил для дальнейшего окружения украинских подразделений. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что туман способствовал атакам, и ситуация остаeтся сложной.

Вирусное видео, снятое на южной окраине Покровска и подтверждeнное BBC, показывает, как российские солдаты в тумане беспрепятственно въезжают в город на гражданских автомобилях и мотоциклах. Машины были сильно повреждены, и комментаторы сравнивали кадры с атмосферой фильма «Безумный Макс». Туман в течение нескольких дней мешал украинским подразделениям вести воздушную разведку. По словам военного с позывным «Гусь» из подразделения «Шершни Довбуша» 68-й бригады, именно из-за погодных условий российские силы «осмелились» начать штурм колонной техники, которая при нормальной видимости была бы уничтожена беспилотниками.

Украинские военные утверждают, что регулярно обнаруживали и ликвидировали небольшие российские группы, пытавшиеся продвигаться пешком и на мотоциклах. «Гусь» сообщил, что участвовал в отражении атаки, представленной в вирусном видео, и что колонна была частично уничтожена, хотя из-за тумана видеомониторинга момента боя не было, и неясно, была ли поражена вся группа.