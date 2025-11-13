В Баку прошли саммиты McDonald’s по финансам, стратегии, аналитике, операциям и управлению персоналом

С 28 по 30 октября и с 4 по 6 ноября в бакинском отеле JW Marriott Absheron состоялись два крупнейших корпоративных мероприятия McDonald’s региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — саммит по финансам, стратегии и аналитике, и саммит по производству и управлению персоналом. Оба саммита стали первыми в истории McDonald’s, проведенными в формате EMEA.

Мероприятия собрали более 300 участников из более чем 50 стран, среди которых — финансовые директора, руководители по аналитике и стратегии, операциям и управлению персоналом, а также партнеры и владельцы бизнеса, представители глобальных подразделений McDonald’s, включая департаменты маркетинга, закупок, цепочки поставок, аналитики и других направлений. Саммиты открыл генеральный директор компании McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский, обратившийся к участникам с приветственным словом. В своем обращении О.Богопольский представил деятельность McDonald’s в Азербайджане, рассказал о развитии сети, достижениях локальной команды и вкладе компании в экономику страны. Программа обоих саммитов охватывала обсуждение результатов деятельности компании, планов на будущее, обмен опытом и профессиональными знаниями. Участники представили итоги работы за прошедший период, обсудили ключевые тенденции и прогнозы на следующий год, а также поделились лучшими практиками, направленными на повышение эффективности и устойчивости бизнеса.