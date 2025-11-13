Посттравматическая реабилитация важна для возвращения к нормальной жизни

Травматизм является довольно часто встречающимся явлением в разных сферах жизни: различают бытовой, уличный, производственный и даже детский травматизм. Основные причины, приводящие к травматизму, - это падения, ожоги, порезы и ушибы, которые происходят из-за несоблюдения правил безопасности, неправильной организации работы или неосторожности.

Однако особого внимания требуют травмы, после которых человек нуждается в реабилитации. Чаще всего это множественные переломы, открытые переломы, вывихи крупных суставов и компрессионные переломы.

Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сообщил врач-травматолог Мурад Давудов.

По его словам, длительная реабилитация может быть рекомендована также при переломах бедра, таза, позвоночника, локтевого, плечевого, коленного суставов и голени.

«Потому что процесс функционального восстановления при этих типах переломов многоэтапный, и полное восстановление костей и суставов, восстановление мышечного тонуса и возвращение функциональных возможностей движений может занять определенное время. Посттравматическая реабилитация, то есть процесс восстановления после перелома, различается в зависимости от типа, локализации и стадии восстановления перелома. В этот период целью является постепенное восстановление мышечной силы и координации, подвижности и функции. Примером этого являются такие процедуры, как физиотерапия, терапия ультразвуком, магнитотерапия, электростимуляция, различные виды компрессов и др.», - сказал Мурад Давудов.

Травматолог отметил, что начинать нужно с легких и безболезненных движений, пассивных и активных упражнений.

«Каждая из процедур (массаж, упражнения на укрепление мышц и др.) может быть отнесена к реабилитации. После этого под наблюдением реабилитолога можно переходить к более активному этапу восстановления. Один из нюансов, на который следует обратить внимание в этот период, заключается в том, что при возникновении сильной боли или отека на этапе реабилитации обязательно следует обратиться к врачу», - отметил Мурад Давудов.

Он подчеркнул, что посттравматическая реабилитация — чрезвычайно важный этап для возвращения человека к прежнему состоянию здоровья и качеству жизни, и потому к ней нужно относиться со всей серьезностью.

По словам травматолога, травма включает в себя не только переломы костей, но и повреждения мышц, связок, нервов и суставов.

«В таких случаях, помимо оказания первой помощи, также важна правильная и своевременная реабилитация. Хотя не каждая травма требует реабилитации, однако этот процесс должен быть особенно интенсивным при тяжелых и повторных травмах.

Порой при легких травмах состояние можно стабилизировать с помощью отдыха, легкой физической активности и простых физиотерапевтических процедур. Однако при переломах бедра, таза, позвоночника, колена, плеча и голеностопного сустава требуется поэтапная реабилитация для предотвращения функциональных нарушений. Посттравматическая реабилитация включает в себя заживление костей и суставов, а также восстановление мышечной силы, координации и подвижности, - сказал он.

Травматолог рассказал, что процесс реабилитации планируется в зависимости от характера и локализации травмы пациента.

«В начале процесса основной целью является купирование болевого синдрома и отека. Затем под наблюдением физиотерапевта начинаются активные и пассивные движения. На этом этапе за основу берется восстановление подвижности суставов и постепенное укрепление мышц. Кроме того, такие физиотерапевтические методы, как терапия ультразвуком, магнитотерапия и электростимуляция, ускоряют заживление тканей. Массаж и мышечные упражнения, применяемые во время лечения, также помогают пациенту вернуться к прежнему функциональному уровню», - сказал Мурад Давудов.

Он отметил, что реабилитация требует более длительного периода, особенно при травмах крупных суставов, множественных или открытых переломах, а также при повреждении нервов.

«После таких травм возвращение пациента к повседневной жизни возможно только при постепенном и непрерывном восстановлении. Процесс реабилитации требует не только физической, но и психологической поддержки. После травмы люди могут испытывать страх, неуверенность в себе и другие психологические проблемы. В этом отношении профессиональная поддержка играет важную роль», - подытожил врач-травматолог.