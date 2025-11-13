Рухнувший турецкий самолет вывозил запчасти из Баку

Министерство национальной обороны Турции заявило, что в результате проведенных поисковых работ среди обломков военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии, обнаружено тело двадцатого военного.
Тем временем издание Karar пишет, что расследование крушения самолета С-130 на этом этапе сосредоточено вокруг версии о технических причинах катастрофы. В расследовании занято около 70 специалистов, в том числе оперативно-следственная группа из 46 человек, включая высокопоставленных экспертов из ВС Турции, которая продолжает работу на месте крушения.
Karar обращает внимание, что по итогам осмотра места крушения и, судя по появившейся в соцсетях видеозаписи падения, до удара о поверхность у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части. О том, как это могло произойти, в скором времени, возможно, ответят специалисты.
Полковник в отставке Эрай Гючлюэр, руководящий Евразийским центром стратегических исследований в Стамбуле, в эфире телеканала TVNet сказал, что «современными технологиями любое внешнее вмешательство было бы обнаружено как авиацией, так и радиолокационными системами Азербайджана и Грузии, и нашими спутниками. Поэтому вероятность внешнего вмешательства очень мала, практически отсутствует. Самолеты C-130 оснащены передовыми системами самообороны и защиты, средствами радиоэлектронной борьбы. И благодаря программе модернизации их возможности значительно расширены».
* * * 11:03
Стали известны новые данные о крушении турецкого военно-транспортного самолeта C-130 Hercules, потерпевшего аварию 11 ноября на территории Грузии. По информации Milliyet, специалисты, работающие на месте трагедии, установили, что хвостовая часть воздушного судна отделилась первой, что стало ключевым элементом в формировании первоначальной картины катастрофы.
При осмотре обломков внешних повреждений фюзеляжа, которые могли бы указывать на внешнее воздействие, не обнаружено. Следствие продолжает выяснять причины разрушения конструкции и анализировать ход событий в последние секунды перед падением.
Чeрный ящик самолeта уже доставлен в Турцию. Эксперты приступили к его расшифровке, а схема разброса обломков на местности рассматривается как важный инструмент для получения максимально точного «рентгеновского снимка» развития катастрофы. После завершения следственных мероприятий на грузинской территории фрагменты самолeта планируется перевезти на базу в провинции Кайсери.
Уточнены данные и о грузе, находившемся на борту C-130. Самолет обеспечивал переброску запасных частей и технических специалистов для шести истребителей F-16 Турции, прибывших на мероприятия по случаю Дня Победы в Азербайджане. При обратном перелeте он перевозил около шести тонн комплектующих. Подтверждено, что на борту не было боеприпасов или взрывчатых веществ.
Министерство национальной обороны Турции подтвердило гибель всех 20 военнослужащих, находившихся на борту. Среди погибших — личный состав авиабаз Кайсери и Мерзифон, где дислоцируется эскадрилья «Тунч», эксплуатирующая самолеты F-16.
Стали известны и подробности о техническом состоянии самолeта. Разбившийся C-130 был приобретен Турцией в Саудовской Аравии в 2010 году, прошeл капитальный ремонт в 2020-м, очередное плановое обслуживание должно было состояться в июле следующего года. Поскольку транспортные самолеты подобного типа проходят техническое обслуживание раз в шесть лет, среди рассматриваемых следствием версий фигурирует возможность коррозии отдельных элементов фюзеляжа.