Рухнувший турецкий самолет вывозил запчасти из Баку

Министерство национальной обороны Турции заявило, что в результате проведенных поисковых работ среди обломков военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии, обнаружено тело двадцатого военного.

Тем временем издание Karar пишет, что расследование крушения самолета С-130 на этом этапе сосредоточено вокруг версии о технических причинах катастрофы. В расследовании занято около 70 специалистов, в том числе оперативно-следственная группа из 46 человек, включая высокопоставленных экспертов из ВС Турции, которая продолжает работу на месте крушения.

Karar обращает внимание, что по итогам осмотра места крушения и, судя по появившейся в соцсетях видеозаписи падения, до удара о поверхность у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части. О том, как это могло произойти, в скором времени, возможно, ответят специалисты.

Полковник в отставке Эрай Гючлюэр, руководящий Евразийским центром стратегических исследований в Стамбуле, в эфире телеканала TVNet сказал, что «современными технологиями любое внешнее вмешательство было бы обнаружено как авиацией, так и радиолокационными системами Азербайджана и Грузии, и нашими спутниками. Поэтому вероятность внешнего вмешательства очень мала, практически отсутствует. Самолеты C-130 оснащены передовыми системами самообороны и защиты, средствами радиоэлектронной борьбы. И благодаря программе модернизации их возможности значительно расширены».