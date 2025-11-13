USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

«Большая семерка» – Москве: силовое изменение границ неприемлемо

11:10 914

Главы МИД стран «Большой семерки» G7 в совместном заявлении призвали Россию к немедленному прекращению огня в Украине. Как сообщает РБК, документ опубликован пресс-службой внешнеполитического ведомства Канады по итогам встречи министров в Онтарио.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем возможность принятия мер в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия», – говорится в документе.

В совместном заявлении министры осудили военную поддержку РФ со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая, отметив, что это способствовало эскалации войны.

Дипломаты обсудили возможности координированного использования замороженных российских суверенных активов в поддержку Украины.

Кроме того, подчеркнута необходимость защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России, что имеет решающее значение для стабильности и безопасности украинской экономики. G7 также отметила, что восстановление Украины представляет собой «огромную, но крайне важную задачу», требующую участия как государственного, так и частного секторов. По мнению министров, страна может стать примером обеспечения энергетической безопасности и внедрения инноваций в регионе.

Дипломаты стран «Большой семерки» также подчеркнули, что нынешняя линия соприкосновения должна стать основой для переговоров, а «изменение границ силой» неприемлемо.

Накануне МИД Украины сообщил о прекращении переговоров с Россией, отметив их «ограниченные результаты». В ответ Москва заявила, что приложила все усилия для диалога с Киевом, отметив при этом отсутствие у Украины стремления к миру.

ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 445
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 876
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4998
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1366
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7070
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1376
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1792
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1827
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1541
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1180
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию
Антиправительственные манифестации… охватили Румынию объектив haqqin.az
03:26 2506

