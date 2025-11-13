«Большая семерка» – Москве: силовое изменение границ неприемлемо

Главы МИД стран «Большой семерки» G7 в совместном заявлении призвали Россию к немедленному прекращению огня в Украине. Как сообщает РБК, документ опубликован пресс-службой внешнеполитического ведомства Канады по итогам встречи министров в Онтарио.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем возможность принятия мер в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия», – говорится в документе.

В совместном заявлении министры осудили военную поддержку РФ со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая, отметив, что это способствовало эскалации войны.

Дипломаты обсудили возможности координированного использования замороженных российских суверенных активов в поддержку Украины.

Кроме того, подчеркнута необходимость защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России, что имеет решающее значение для стабильности и безопасности украинской экономики. G7 также отметила, что восстановление Украины представляет собой «огромную, но крайне важную задачу», требующую участия как государственного, так и частного секторов. По мнению министров, страна может стать примером обеспечения энергетической безопасности и внедрения инноваций в регионе.

Дипломаты стран «Большой семерки» также подчеркнули, что нынешняя линия соприкосновения должна стать основой для переговоров, а «изменение границ силой» неприемлемо.

Накануне МИД Украины сообщил о прекращении переговоров с Россией, отметив их «ограниченные результаты». В ответ Москва заявила, что приложила все усилия для диалога с Киевом, отметив при этом отсутствие у Украины стремления к миру.