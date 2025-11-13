USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

В Италии отказались печатать Лаврова. В Москве углядели «цензуру»

11:34 570

Итальянское издание Corriere della Sera отказалось публиковать полный текст интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сославшись на «спорные утверждения» в его высказываниях. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Российская сторона сообщила, что предложила газете Corriere della Sera эксклюзивное интервью с Лавровым, на что редакция издания дала свое согласие и направила список вопросов, на которые министр дал подробные ответы. Однако затем газета отказалась публиковать материал.

«Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Предложение опубликовать сокращенную версию в печати и полную – на сайте – также было отклонено. Российская сторона расценила отказ как акт «вопиющей цензуры» и нарушение права итальянцев на доступ к информации.

МИД РФ опубликовал обе версии интервью – полную и отредактированную редакцией, утверждая, что из текста убраны «все неудобные для официального Рима моменты».

Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
12:25 0
ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 446
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 877
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 4999
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1370
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7071
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1377
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1793
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1828
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1542
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1181

