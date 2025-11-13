В Италии отказались печатать Лаврова. В Москве углядели «цензуру»

Итальянское издание Corriere della Sera отказалось публиковать полный текст интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сославшись на «спорные утверждения» в его высказываниях. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Российская сторона сообщила, что предложила газете Corriere della Sera эксклюзивное интервью с Лавровым, на что редакция издания дала свое согласие и направила список вопросов, на которые министр дал подробные ответы. Однако затем газета отказалась публиковать материал.

«Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Предложение опубликовать сокращенную версию в печати и полную – на сайте – также было отклонено. Российская сторона расценила отказ как акт «вопиющей цензуры» и нарушение права итальянцев на доступ к информации.

МИД РФ опубликовал обе версии интервью – полную и отредактированную редакцией, утверждая, что из текста убраны «все неудобные для официального Рима моменты».