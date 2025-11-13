Эпштейн предлагал России информацию о Трампе

Из обнародованной переписки, где Эпштейн позиционирует себя как ключ к пониманию президента США накануне его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, следует, что финансист предлагал российскому руководству, в частности, министру иностранных дел Сергею Лаврову, инсайдерскую информацию о Дональде Трампе.

Обнародованные накануне следователями Конгресса США электронные письма покончившего с собой финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, свидетельствуют, что он пытался наладить контакт с российскими дипломатами, чтобы передать им информацию о президенте США Дональде Трампе. Об этом пишет Politico.

Центральным эпизодом, свидетельствующим о попытках Эпштейна передать информацию россиянам, является его письмо от 24 июня 2018 года, адресованное бывшему премьер-министру Норвегии Турбьерну Ягланду, который в то время возглавлял Совет Европы. В письме, отправленном за месяц до саммита Трампа и Путина в Хельсинки, Эпштейн заявил, что готов помочь россиянам лучше понять Трампа.

«Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной», – написал он, имея в виду министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В переписке, обнародованной следователями Конгресса США, Эпштейн также упомянул о своих разговорах с Виталием Чуркиным – бывшим постпредом России при ООН, который умер в 2017 году. «Чуркин был замечательным. Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Надо просто увидеть, чтобы понять, все так просто», – писал Эпштейн.

Из переписки следует, что Ягланд принял предложение и ответил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит тому связаться с Эпштейном. Неизвестно, состоялся ли в результате этот контакт и была ли фактически передана какая-либо информация.

После самого саммита в Хельсинки, который вызвал критику в адрес Трампа, Эпштейн обсуждал его результаты с другими влиятельными лицами.

По словам Эпштейна, Трамп «понятия не имеет о символизме или более глубоком смысле происходящего».

Белый дом отреагировал на публикацию этих материалов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что письма «ничего не доказывают, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого». Сам Трамп в собственной соцсети Truth Social назвал шумиху вокруг писем Эпштейна «очередной попыткой демократов отвлечь внимание от проблем с шатдауном правительства США».