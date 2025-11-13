ХАМАС из тоннелей Газы переезжает в Турцию

По утверждению источников агентства, посредники «разрабатывают план возможного перемещения боевиков ХАМАС, находящихся за пределами «желтой линии», — разграничения между силами группировки и Израиля в Газе, преимущественно в районе города Рафаха на юге анклава, — на территорию Турции с последующим рассредоточением по нескольким странам региона». Отмечается, что консультации ведутся при участии представителей США, Турции и других государств, но без участия Израиля. При этом, как сообщает агентство, Израиль не только осведомлен о возможной депортации радикалов ХАМАС в Турцию, но и принципиально не возражает против такой операции.

Ранее палестинское движение уведомило посредников о готовности вывести своих сторонников из «желтой зоны» Газы, контролируемой Израилем, и переместить их в другие части анклава. Однако этот вариант не был поддержан Израилем и Соединенными Штатами. Вопрос о дальнейшей судьбе членов боевого крыла ХАМАС, находящихся в тоннелях близ Рафаха, остается одним из самых спорных пунктов переговоров о реализации второго этапа плана урегулирования ситуации в секторе, представленного президентом США Дональдом Трампом.