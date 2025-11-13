USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

ХАМАС из тоннелей Газы переезжает в Турцию

11:46 543

Члены боевого крыла палестинского движения ХАМАС – группировки «Бригады Иззеддина аль-Кассама», находящиеся на контролируемой Израилем территории сектора Газа, – могут быть перевезены на территорию Турции, сообщает агентство Maan.

По утверждению источников агентства, посредники «разрабатывают план возможного перемещения боевиков ХАМАС, находящихся за пределами «желтой линии», — разграничения между силами группировки и Израиля в Газе, преимущественно в районе города Рафаха на юге анклава, — на территорию Турции с последующим рассредоточением по нескольким странам региона». Отмечается, что консультации ведутся при участии представителей США, Турции и других государств, но без участия Израиля. При этом, как сообщает агентство, Израиль не только осведомлен о возможной депортации радикалов ХАМАС в Турцию, но и принципиально не возражает против такой операции.

Ранее палестинское движение уведомило посредников о готовности вывести своих сторонников из «желтой зоны» Газы, контролируемой Израилем, и переместить их в другие части анклава. Однако этот вариант не был поддержан Израилем и Соединенными Штатами. Вопрос о дальнейшей судьбе членов боевого крыла ХАМАС, находящихся в тоннелях близ Рафаха, остается одним из самых спорных пунктов переговоров о реализации второго этапа плана урегулирования ситуации в секторе, представленного президентом США Дональдом Трампом.

Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
12:25 2
ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 448
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 880
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 5002
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1374
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7073
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1377
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1796
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1830
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1542
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1181

