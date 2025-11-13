USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Саудиты хотят потеснить россиян на рынке нефти

11:53 254

Саудовская Saudi Aramco снизила цены на свою нефть для азиатских НПЗ, чтобы нарастить свою долю на рынке и воспользоваться сокращением поставок российской сырой нефти из-за американских санкций.

Китай и Индия, главные покупатели российской нефти, как раз ищут альтернативные источники поставок.

По данным аналитиков, в ноябре в Китае морской импорт нефти из РФ снизится примерно до 926 000 баррелей в сутки с 1,45 млн в октябре. В то же время импорт саудовской сырой нефти в Китай, как ожидается, увеличится до 1,78 млн баррелей в сутки в ноябре с 1,20 млн баррелей в сутки в октябре.

Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
12:25 3
ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 448
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 883
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 5002
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1376
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7073
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1377
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1796
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1832
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1543
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1181

ЭТО ВАЖНО

Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу всего-навсего 10 лет
12:25 3
ЦБА уточнил прогнозы
ЦБА уточнил прогнозы
11:55 448
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
Эпштейн предлагал России информацию о Трампе
11:30 883
Российская нефть побеждает американские санкции
Российская нефть побеждает американские санкции наша аналитика; все еще актуально
01:02 5002
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
Под прикрытием тумана: российские колонны продвинулись вглубь Покровска
10:46 1376
Зеленский пропускает удар
Зеленский пропускает удар главная тема; все еще актуально
12 ноября 2025, 23:44 7073
«Лукойл» просит передышку
«Лукойл» просит передышку
10:21 1377
Условие Трампа
Условие Трампа
10:24 1796
Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США новое видео; фото
11:24 1832
Америка исчерпала все возможности
Америка исчерпала все возможности
10:05 1543
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
У Трампа «сегодня прекрасный день»: завершился самый долгий в истории Америки шатдаун
09:26 1181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться