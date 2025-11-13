Саудиты хотят потеснить россиян на рынке нефти

Саудовская Saudi Aramco снизила цены на свою нефть для азиатских НПЗ, чтобы нарастить свою долю на рынке и воспользоваться сокращением поставок российской сырой нефти из-за американских санкций.

Китай и Индия, главные покупатели российской нефти, как раз ищут альтернативные источники поставок.

По данным аналитиков, в ноябре в Китае морской импорт нефти из РФ снизится примерно до 926 000 баррелей в сутки с 1,45 млн в октябре. В то же время импорт саудовской сырой нефти в Китай, как ожидается, увеличится до 1,78 млн баррелей в сутки в ноябре с 1,20 млн баррелей в сутки в октябре.