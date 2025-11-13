ЦБА уточнил прогнозы

Центральный банк Азербайджана прогнозирует снижение валового внутреннего продукта в нефтегазовом секторе страны на 0,2% в текущем году и на 2,4% в следующем. Об этом говорится в опубликованном «Обзоре денежно-кредитной политики» ЦБА.

В документе отмечается, что общий экономический рост будет обеспечиваться в основном за счет ненефтегазового сектора. Прогнозы по нефтегазовой сфере основаны на официальных расчетах правительства, а реализация ожидаемого роста в ненефтегазовом секторе в 2025–2026 годах, по оценке ЦБА, будет зависеть прежде всего от динамики внутреннего совокупного спроса.