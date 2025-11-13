ЕС предупреждает: скандал в Украине играет на руку Орбану

По его словам, ситуация «вызывает беспокойство» и носит политически токсичный характер. «Те, кто выступает против Украины, постараются использовать это в свою пользу», – добавил он, намекая на правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана.

В Евросоюзе выразили озабоченность из-за коррупционного скандала в украинской энергетике, отметив, что противники Украины могут использовать ситуацию в своих целях. Об этом один из дипломатов ЕС сообщил изданию Politico.

При этом, по мнению дипломата, этот эпизод лишь подтверждает, что верховенство права и борьба с коррупцией остаются ключевыми принципами для вступления Украины в ЕС. Будапешт может утверждать, что это оправдывает блокирование первого кластера переговоров по фундаментальным вопросам, однако на самом деле ситуация обратная.

«Открытие кластера дало бы нам инструменты для мониторинга прогресса Украины», – полагает дипломат.

Издание отмечает, что комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в ходе открытия инвестиционной конференции Украина–ЕС в Варшаве обсудит расследование последнего скандала. Она подчеркнет, что сам факт расследования свидетельствует о работе антикоррупционных институтов Украины, а оперативная реакция Киева является «обнадеживающим знаком».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало расследование крупной коррупционной схемы в Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» под названием «Мидас». По данным следствия, организатором схемы выступил бизнесмен, совладелец «Квартала-95» Тимур Миндич. Сторона обвинения утверждает, что Миндич оказывал влияние на бывшего министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова. Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Галущенко, который в настоящее время занимает пост министра юстиции, отстранен от должности в связи с резонансным расследованием НАБУ.