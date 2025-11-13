USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет

Инара Рафикгызы
12:25 2106

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Абульфаза Сариджанова — сына Азера Сариджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Сабины Мамедзаде был зачитан приговор, согласно которому Абульфаз Сариджанов приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что Абульфаз Сариджанов был арестован Службой государственной безопасности. В рамках уголовного дела, возбужденного СГБ, Абульфазу Сариджанову было предъявлено обвинение по статье 28.277 (приготовление к преступлению в виде убийства государственного или общественного деятеля) УК Азербайджана.

