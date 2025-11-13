В Молдове задержали азербайджанских студентов

Группа азербайджанских студентов, выехавших из Баку в Украину, была задержана в молдавском аэропорту. Их возвращают обратно.

Как сообщил haqqin.az руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, около 40 азербайджанских студентов, которым не разрешили въезд в Молдову, будут возвращены на родину. Посольство Азербайджана в Кишиневе осведомлено о ситуации и оказало всю необходимую поддержку этим молодым людям.

По словам дипломата, молдавская сторона отказала студентам во въезде, поскольку их документы о зачислении в университеты Украины оформлены ненадлежащим образом.

Как уточняет haqqin.az, эти студенты не были направлены в украинские вузы по государственной линии. Они поступили через частные компании, обещавшие обучение за рубежом.