Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом

Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Инара Рафикгызы
12:36 2289

В Сабаильском районном суде состоялось подготовительное слушание по уголовному делу против граждан Саудовской Аравии Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, которые выложили в социальные сети видеозапись своих действий непристойного характера на Аллее шехидов и были задержаны полицией.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены анкетные данные обвиняемых, им разъяснили права и обязанности. Адвокат одного из обвиняемых заявил ходатайство. Он довел до сведения суда, что во время инцидента его подзащитный не знал, что это за место, где он находится, и только после того, как ему сделали замечание со стороны, он, наведя телефон на указанный там QR-код, понял, что находится на Аллее шехидов. В связи с этим адвокат просил суд прекратить уголовное дело.

Другие адвокаты также поддержали ходатайство и просили его удовлетворить. Прокурор счел ходатайство необоснованным и просил отклонить его и передать уголовное дело в суд.

Признанный потерпевшим по уголовному делу Эльданиз Фараджев - родственник шехида Этибара Фараджева, также ходатайствовал о передаче дела в суд.

Судебное заседание назначено на 27 ноября.

Отметим, что 17 августа этого года было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранцев совершают неэтичные действия на Аллее шехидов. В ходе расследования было установлено, что указанные лица 13 августа приехали в Баку в качестве туристов на 5 дней и распространили отснятое видео в социальных сетях. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (осквернение могил). В результате принятых сотрудниками полиции мер все трое правонарушителей были задержаны и привлечены к ответственности.

