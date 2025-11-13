Европа создает свое ЦРУ

Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен создает новое разведывательное подразделение для лучшего объединения информации от национальных разведок стран ЕС. Новый орган будет нанимать сотрудников из разведок стран ЕС и собирать данные «для общих целей». Человечество, эта вечно воинствующая стая, на протяжении всей своей истории вращалось вокруг двух фундаментальных институтов: оружия и разведки. Сперва — меч, чтобы уничтожать врагов. Затем — щит, чтобы от них защищаться. Но, когда щит дает трещину, в кузницах власти начинают ковать новый, спешно сплавляя осколки старого. Сегодня Европа, этот старый, испещренный шрамами воин, присела на корточки, вглядываясь в свои национальные щиты — французский, немецкий, польский. Все они покрыты паутиной трещин. И вот, стягивая их обручами бюрократической стали из Брюсселя, она пытается выковать один, исполинский щит на всех. Получится ли? Или эта громоздкая конструкция разлетится на куски при первом же серьезном ударе, потому что держать ее будут десятки рук, тянущих в разные стороны?

Война и страх — подлинные архитекторы истории. Они возводят стены, роют рвы и заставляют заклятых врагов скреплять союзы дрожащими от недоверия руками. Ныне этот беспощадный зодчий явился в Европу, и его чертеж — разведывательное подразделение Евросоюза. Это — не ответ на вчерашнюю угрозу с Востока; это паническая, лихорадочная подготовка к завтрашнему дню, когда американский фрегат под флагом Трампа способен развернуться и уйти в открытый океан, оставив европейскую галеру наедине с русскими субмаринами в ледяной воде. Так что же именно выковано в кузнице Брюсселя? Отбросив риторику о «едином ответе», мы увидим сложный бюрократический гибрид, рожденный в муках компромисса. Речь идет не о создании «Евро-ЦРУ», а о чем-то ином — о верховном жреце при храме данных Евросоюза. Новый орган будет встроен не в военные или дипломатические структуры, а в Секретариат Европейской комиссии — в самое сердце исполнительной власти ЕС. Это ключевая деталь. Его миссия — не вербовать агентов и не запускать спутники-шпионы, а стать верховным аналитиком и арбитром. Он призван не добывать информацию, а «дать, чтобы получить» — стать тем магнитным центром, куда национальные службы будут нести свои сокровенные знания в обмен на доступ к очищенному, верифицированному и осмысленному интеллектуальному продукту. Штат нового органа планируется формировать из действующих или отставных офицеров национальных разведок. Так осуществляется попытка имплантировать в бюрократический организм Брюсселя живые клетки оперативного опыта. Можно представить себе эту картину: венгерский контрразведчик и французский киберспециалист, сидя в одном кабинете, пытаются сложить пазл из обезличенных донесений. Утопия? Вполне. Но другого пути создать единую картину угроз у Европы, по замыслу евробюрократов, просто не существует.

Инициатива Урсулы фон дер Ляйен — это открытый вызов сложившейся иерархии. Против выступает Европейская внешнеполитическая служба (EEAS), в недрах которой уже более десяти лет работает собственный Разведывательный и ситуационный центр (Intcen). Чиновники дипломатического ведомства видят в новом детище Комиссии прямую угрозу, открыто говоря о дублировании функций и бессмысленной бюрократической конкуренции. Мы наблюдаем классическую борьбу «старой гвардии» дипломатов, мыслящих в логике внешней политики, с «новыми технократами» из Брюсселя, оперирующими категориями общеевропейского суверенитета. Кто будет иметь приоритетный доступ к итоговым докладам, ложащимся на стол фон дер Ляйен? Чей анализ окажется весомее в момент кризиса? Эта подковерная война за власть и влияние способны парализовать работу еще на старте. Россия, безусловно, является удобным и общепонятным публичным катализатором этих изменений. Ее полномасштабное вторжение в Украину и гибридная война создали среду, где цена несвоевременной разведки измеряется в человеческих жизнях и геополитических поражениях. Однако за кулисами маячит и другая, возможно, более значимая фигура — Тулси Габбард, новый директор национальной разведки США, которую в Брюсселе с тревогой воспринимают как «пророссийского политика». Страх перед непредсказуемостью Вашингтона и потенциальным «отключением от розетки» американских разведданных стал едва ли не более мощным стимулом, чем страх перед Москвой. Европа строит свой собственный «черный ящик» на случай, если пилот в кабине американской политики решит резко сменить курс.

Таким образом, проект рисует картину не триумфального шествия, а отчаянной и крайне сложной инженерной операции. Европа пытается имплантировать новый орган в тело, чья иммунная система исторически настроена на отторжение чуждых имплантов. Успех будет зависеть не от технических спецификаций, а от того, удастся ли преодолеть фундаментальное недоверие — главного врага европейского единства на протяжении всей его истории. Европа предпринимает не административную реформу, а проводит сложнейшую хирургическую операцию по трансплантации органа стратегического доверия в тело, десятилетиями вырабатывавшее антитела против подобных инородных тел. Проблема не в технике шва, а в фундаментальной «тканевой несовместимости» национальных аппаратов безопасности, взращенных в разных политических и исторических лабораториях. Немецкая БНД, вымуштрованная в парадигме послевоенного сдерживания и тотального соблюдения приватности, и французская DGSE, знаменитая своей агрессивной оперативной деятельностью в Африке, говорят на разных языках не только в буквальном, но и в юридическом смысле. Их мандаты, правила работы с данными и сама философия сбора информации радикально отличаются. Брюссельский имплант требует универсального донора, тогда как национальные разведки — уникальные организмы со своей группой крови.