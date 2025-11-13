Зеленский: «Россия должна заплатить за эту войну»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия вокруг использования замороженных российских активов, подчеркнув, что новое финансирование имеет решающее значение для экономики страны, истерзанной войной. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Я надеюсь, с Божьим благословением мы получим это решение», – сказал Зеленский.

По его словам, в противном случае Украине «придется искать альтернативу, это вопрос выживания». «Поэтому нам это крайне необходимо, и я рассчитываю на поддержку партнеров», – подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что «Россия должна заплатить за эту войну». Он добавил, что средства от замороженных активов помогут Киеву закупить дополнительные системы ПВО в США и Европе, а также профинансировать производство беспилотников для ударов по российским целям.

«У нас нет дополнительных ресурсов, и это путь, который является справедливым», – добавил Зеленский.

Он предположил, что американский лидер Дональд Трамп может дать «сильный сигнал» европейским партнерам использовать миллиарды замороженных российских активов.

«У Трампа более пяти миллиардов замороженных активов, возможно, он решит их использовать – это будет полезно», – сказал президент, подчеркнув, что предыдущие меры США, включая энергетические санкции, подтолкнули «европейских партнеров к принятию серьезных решений».