Зеленский: «Россия должна заплатить за эту войну»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия вокруг использования замороженных российских активов, подчеркнув, что новое финансирование имеет решающее значение для экономики страны, истерзанной войной. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Я надеюсь, с Божьим благословением мы получим это решение», – сказал Зеленский.

По его словам, в противном случае Украине «придется искать альтернативу, это вопрос выживания». «Поэтому нам это крайне необходимо, и я рассчитываю на поддержку партнеров», – подчеркнул украинский лидер.

Президент отметил, что «Россия должна заплатить за эту войну». Он добавил, что средства от замороженных активов помогут Киеву закупить дополнительные системы ПВО в США и Европе, а также профинансировать производство беспилотников для ударов по российским целям.

«У нас нет дополнительных ресурсов, и это путь, который является справедливым», – добавил Зеленский.

Он предположил, что американский лидер Дональд Трамп может дать «сильный сигнал» европейским партнерам использовать миллиарды замороженных российских активов.

«У Трампа более пяти миллиардов замороженных активов, возможно, он решит их использовать – это будет полезно», – сказал президент, подчеркнув, что предыдущие меры США, включая энергетические санкции, подтолкнули «европейских партнеров к принятию серьезных решений».

Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1235
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 2983
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
13:46 868
Погиб азербайджанский журналист
Погиб азербайджанский журналист
12:59 2965
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
Украина не уйдет: Зеленский о планах России обновлено 12:42
12:42 3518
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит обновлено 13:37
13:37 6255
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей; все еще актуально
01:44 6278
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
12:36 2293
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
12:08 1407
В Молдове задержали азербайджанских студентов
В Молдове задержали азербайджанских студентов
12:27 2298
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
12:25 2116

