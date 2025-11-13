Коррупционный скандал в Украине: ЕС отреагировал, Зеленский ввел санкции

Скандал с коррупцией в энергетике Украины является «чрезвычайно досадным» и Киев должен отнестись к нему серьезно. Об этом заявила глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас, сообщает Reuters.

«Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую», - сказала Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Канаде.

«Я думаю, что очень важно, чтобы они (власти Украины – ред.) действительно действовали очень быстро и относились к этому очень серьезно», - добавила Каллас, имея в виду расследование дела и привлечение виновных к ответственности.

По сообщениям украинских СМИ, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которых подозревают в отмывании средств в рамках дела о хищениях в «Энергоатоме».

Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.

Ограничения против Тимура Миндича и Александра Цукермана по делу о хищении в «Энергоатоме» введены сроком на три года.

В соответствии с подписанными указами оба фигуранта являются гражданами Израиля. К ним применен полный пакет санкций, предусмотренных законом Украины «О санкциях».

Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить о применении санкций компетентные органы ЕС, США и других государств и инициировать перед ними введение аналогичных ограничений.

Напомним, утром 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

Госпогранслужба Украины ранее заявила, что фигурант масштабного коррупционного дела в энергетической сфере Тимур Миндич выехал из Украины «на законных основаниях».

Позднее в антикоррупционных органах Украины сообщили о проведении масштабной операции в энергетической сфере. Там рассказали, что преступная организация выстроила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.

Министерство юстиции Украины официально подтвердило, что министра Галущенко привлекли к следственным действиям в рамках уголовного производства, касающегося коррупционных злоупотреблений в «Энергоатоме».

Накануне стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении семи фигурантов дела «Энергоатома». Кроме того, НАБУ объявило о подозрении бывшему вице-премьеру Чернышову.

Кабмин на фоне масштабного коррупционного скандала решил досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании «Энергоатом» и отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Также сегодня Высший антикоррупционный суд взял под стражу Людмилу Зорину, которая, по версии НАБУ и САП, была сотрудницей бэк-офиса АО «НАЭК «Энергоатом» в деле бизнесмена Тимура Миндича об «откатах».