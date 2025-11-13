USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Украина ждет решения Европы по миллиардам

13:41 452

Украина рискует остаться без финансирования к февралю 2026 года, если власти Бельгии не одобрят репарационный кредит Киеву за счет замороженных российских активов, сообщает Politico.

Издание отмечает, что ситуация грозит Киеву финансовым кризисом, и многое будет зависеть от позиции западных союзников.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Украины в течение двух–трех лет за счет замороженных российских активов. Европейские чиновники называли идею репарационного кредита последним шансом укрепить позиции Киева на переговорах. Однако против этого выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, опасающийся, что стране придется нести ответственность за изъятие активов, включая возможные судебные иски со стороны Москвы.

Признаков выхода из тупика между чиновниками ЕС и бельгийским правительством пока не наблюдается, отмечает издание. Ситуация осложнилась после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо на прошлой неделе заявил о своем противодействии использованию замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

Без репарационного кредита крайне маловероятно, что страны ЕС согласятся привлекать средства в долг для поддержки Киева. Европейские правительства, и так испытывающие нехватку средств, «не горят желанием платить проценты», подчеркивает Politico.

Ситуацию усугубляют коррупционные скандалы в украинской оборонной сфере.

«Все это происходит в крайне неподходящее время, это создает украинцам огромные проблемы с точки зрения убеждения западных союзников продолжать финансирование», – заявил изданию иностранный советник украинского правительства.

Ранее Euractiv писал, что в ЕС предусмотрели две альтернативы репарационному кредиту – финансирование за счет совместного долга и грантов государств-членов сообщества. Без него Украина рискует столкнуться с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет.

Инициатива о репарационном кредите для Украины была предложена в сентябре главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Предполагается, что Киев будет обязан погасить его только после того, как Москва возместит ущерб, причиненный войной, фактически выплатив репарации. Идею поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц. В США свою позицию пока не раскрывают, предупреждая лишь о «непредвиденных последствиях».

Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1237
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 2985
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
13:46 869
Погиб азербайджанский журналист
Погиб азербайджанский журналист
12:59 2968
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
Украина не уйдет: Зеленский о планах России обновлено 12:42
12:42 3520
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит обновлено 13:37
13:37 6259
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей; все еще актуально
01:44 6279
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
12:36 2295
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
12:08 1407
В Молдове задержали азербайджанских студентов
В Молдове задержали азербайджанских студентов
12:27 2301
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
12:25 2118

