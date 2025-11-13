Украина ждет решения Европы по миллиардам

Украина рискует остаться без финансирования к февралю 2026 года, если власти Бельгии не одобрят репарационный кредит Киеву за счет замороженных российских активов, сообщает Politico.

Издание отмечает, что ситуация грозит Киеву финансовым кризисом, и многое будет зависеть от позиции западных союзников.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Украины в течение двух–трех лет за счет замороженных российских активов. Европейские чиновники называли идею репарационного кредита последним шансом укрепить позиции Киева на переговорах. Однако против этого выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, опасающийся, что стране придется нести ответственность за изъятие активов, включая возможные судебные иски со стороны Москвы.

Признаков выхода из тупика между чиновниками ЕС и бельгийским правительством пока не наблюдается, отмечает издание. Ситуация осложнилась после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо на прошлой неделе заявил о своем противодействии использованию замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

Без репарационного кредита крайне маловероятно, что страны ЕС согласятся привлекать средства в долг для поддержки Киева. Европейские правительства, и так испытывающие нехватку средств, «не горят желанием платить проценты», подчеркивает Politico.

Ситуацию усугубляют коррупционные скандалы в украинской оборонной сфере.

«Все это происходит в крайне неподходящее время, это создает украинцам огромные проблемы с точки зрения убеждения западных союзников продолжать финансирование», – заявил изданию иностранный советник украинского правительства.

Ранее Euractiv писал, что в ЕС предусмотрели две альтернативы репарационному кредиту – финансирование за счет совместного долга и грантов государств-членов сообщества. Без него Украина рискует столкнуться с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет.

Инициатива о репарационном кредите для Украины была предложена в сентябре главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Предполагается, что Киев будет обязан погасить его только после того, как Москва возместит ущерб, причиненный войной, фактически выплатив репарации. Идею поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц. В США свою позицию пока не раскрывают, предупреждая лишь о «непредвиденных последствиях».