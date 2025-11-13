Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване

Выступивший на церемонии представления Самир Нуриев отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание вопросам социально-экономического и культурного развития Нахчыванской Автономной Республики.

АзерТАдж передает, что перед мероприятием собравшиеся посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыване и возложили к нему цветы.

Руководитель Администрации президента подчеркнул, что в рамках проводимой в Азербайджане созидательной работы осуществляются важные меры по развитию Нахчывана, принята «Государственная программа по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы», главной целью которой является ускоренное развитие Автономной Республики и ее полная интеграция в экономику Азербайджана путем достижения устойчивого экономического и социального роста.

Было отмечено, что в соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной программы необходимо эффективнее использовать имеющиеся возможности и мобилизовать все силы для своевременной и качественной реализации задач по созданию благоприятной деловой среды, развитию торговли, экспортноориентированной промышленности, сельского хозяйства, туризма, инфраструктурного обеспечения, социальной сферы, человеческого капитала и других направлений.

Коснувшись высказываний президента Азербайджана на состоявшемся 12 ноября приеме в связи с новыми назначениями, руководитель Администрации президента отметил, что глава государства считает служение народу, скромность и ответственный подход к служебным обязанностям основными принципами работы, и каждый чиновник в своей деятельности должен руководствоваться этими принципами.

Самир Нуриев передал новому руководству Автономной Республики поручения и рекомендации президента Азербайджана и выразил надежду, что оказанное главой государства доверие будет оправдано.