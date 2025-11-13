USD 1.7000
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Оторвавшийся винт стал причиной крушения турецкого самолета?

Эрдоган комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:10 1383

Причиной крушения военно-транспортного самолета C-130 турецких ВВС мог стать оторвавшийся винт, разрушивший переднюю и хвостовую часть машины, заявил haqqin.az бывший руководитель Турецкой авиационной ассоциации и отставной корпусной генерал Эрдоган Каракуш.

«Предположительно, катастрофа произошла из-за того, что один из винтов оторвался и ударил по фюзеляжу, в результате чего были разрушены передняя и хвостовая части самолета. Похожий случай уже происходил в США: там деталь, удерживавшая двигатель, отломилась и вызвала крушение самолета», — сказал Каракуш в комментарии haqqin.az.

Генерал отметил, что именно при нем, когда он занимал должность логистического командира ВВС Турции, на самолеты C-130 были установлены черные ящики. По его словам, это позволит установить причины аварии в ближайшее время.

Каракуш отверг предположения о том, что катастрофа могла произойти из-за возраста самолета. Он подчеркнул, что C-130 давно состоят на вооружении турецких ВВС, однако их техническое состояние всегда поддерживалось на высоком уровне.

«Эти самолеты стоят на вооружении в Турции уже 50 лет — почему до этого не было ни одной подобной аварии? В авиации не существует понятия «старый самолет». Важен не возраст, а своевременное техническое обслуживание и модернизация. Я сам долгое время отвечал за техническое состояние самолетов в ВВС Турции. Наша страна входит в число мировых лидеров по качеству обслуживания военной авиации. Например, срок службы истребителей F-16 в ВВС Нидерландов около 45 лет, а в Турции благодаря идеальному техническому уходу он превышает 85 лет», — отметил генерал.

Эрдоган Каракуш добавил, что техническое обслуживание и модернизация C-130 всегда проводились вовремя. По его словам, даже истребители F-4, находящиеся на вооружении Турции уже более полувека, были модернизированы настолько, что срок их службы продлен до 2044 года.

Каракуш также прокомментировал слухи о том, что самолет мог быть сбит, заявив, что делать выводы до завершения расследования неправильно. «Давать какие-либо оценки без результатов официального расследования некорректно. Самый точный ответ даст черный ящик. Его расшифровка имеет решающее значение», — подчеркнул турецкий генерал.

