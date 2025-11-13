USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Китай отверг обвинения G7

14:15 461

Китай не поставлял летальные вооружения ни одной из сторон российско-украинской войны и «строго контролирует товары двойного назначения». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя совместное заявление глав МИД стран «Большой семерки» (G7).

Линь Цзянь охарактеризовал выводы министров G7 как «вмешательство во внутренние дела КНР», отметив, что они «игнорируют факты, искажают правду, намеренно порочат и очерняют Китай».

«Китай в отношении украинского кризиса всегда был открыт и честен, никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения. Пекин никогда не примет попытки G7 переложить вину или навесить ярлыки», – заявил дипломат.

По словам пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства, китайские власти рассматривают заявление министров G7 как «грубое вмешательство во внутренние дела КНР» и «выражают резкое недовольство и решительно выступают против» него.

Заседание глав МИД стран «Большой семерки» прошло 11–12 ноября в Канаде. По его итогам ведомства опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность «наращиванием военной мощи Китая и быстрым увеличением его ядерного арсенала». Участники встречи призвали Пекин «продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности».

Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1239
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 2986
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
13:46 873
Погиб азербайджанский журналист
Погиб азербайджанский журналист
12:59 2973
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
Украина не уйдет: Зеленский о планах России обновлено 12:42
12:42 3522
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит обновлено 13:37
13:37 6264
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей; все еще актуально
01:44 6279
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
12:36 2301
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
12:08 1409
В Молдове задержали азербайджанских студентов
В Молдове задержали азербайджанских студентов
12:27 2305
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
12:25 2122

ЭТО ВАЖНО

Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1239
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 2986
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
13:46 873
Погиб азербайджанский журналист
Погиб азербайджанский журналист
12:59 2973
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
Украина не уйдет: Зеленский о планах России обновлено 12:42
12:42 3522
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит обновлено 13:37
13:37 6264
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей; все еще актуально
01:44 6279
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
12:36 2301
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
12:08 1409
В Молдове задержали азербайджанских студентов
В Молдове задержали азербайджанских студентов
12:27 2305
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
12:25 2122
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться