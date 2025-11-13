Китай отверг обвинения G7

Китай не поставлял летальные вооружения ни одной из сторон российско-украинской войны и «строго контролирует товары двойного назначения». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя совместное заявление глав МИД стран «Большой семерки» (G7).

Линь Цзянь охарактеризовал выводы министров G7 как «вмешательство во внутренние дела КНР», отметив, что они «игнорируют факты, искажают правду, намеренно порочат и очерняют Китай».

«Китай в отношении украинского кризиса всегда был открыт и честен, никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения. Пекин никогда не примет попытки G7 переложить вину или навесить ярлыки», – заявил дипломат.

По словам пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства, китайские власти рассматривают заявление министров G7 как «грубое вмешательство во внутренние дела КНР» и «выражают резкое недовольство и решительно выступают против» него.

Заседание глав МИД стран «Большой семерки» прошло 11–12 ноября в Канаде. По его итогам ведомства опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность «наращиванием военной мощи Китая и быстрым увеличением его ядерного арсенала». Участники встречи призвали Пекин «продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности».