Крушение турецкого военного самолета: что известно
Крушение турецкого военного самолета: что известно

По запросу США арестовали «всемирно известного» российского хакера

14:28

Киберполиция Таиланда сообщила об аресте на Пхукете 35-летнего гражданина России, которого американские власти разыскивают по обвинению в хакерских атаках на государственные структуры Европы и США, передает The Insider.

Россиянина задержали в результате совместной операции с ФБР, которое передало Таиланду информацию о том, что подозреваемый въехал в королевство 30 октября и поселился в одном из отелей округа Таланг.

По данным Управления по расследованию преступлений в сфере технологий (CCIB), речь идет о «всемирно известном» хакере, ранее взламывавшем защищенные системы и проводившем атаки на различные госучреждения. Тайские власти подчеркнули, что арест был проведен именно по запросу об экстрадиции в рамках закона 2008 года, без использования административных механизмов вроде аннулирования визы.

Операцию провели сотрудники CCIB совместно с иммиграционной службой, туристической полицией, прокуратурой и местными подразделениями. При обыске номера были изъяты ноутбуки, телефоны и «цифровые кошельки» для последующей экспертизы. Представители ФБР присутствовали при задержании в качестве наблюдателей.

Киберполиция сообщила, что в рамках той же операции — Operation 293 — следователям удалось выявить и изъять цифровые активы, которые подозреваемый успел вывести на связанные с ним криптокошельки. По данным CCIB, жертвы в Таиланде лишались средств после заражения их компьютеров вредоносным ПО, похищавшим ключи аутентификации и seed-фразы для входа в торговые аккаунты. После этого активы переводились в USDT и биткоины и распределялись по нескольким кошелькам.

После задержания на Пхукете подозреваемого поместили под стражу. Его дело передано в офис генпрокурора Таиланда, который должен инициировать экстрадиционную процедуру. Имя фигуранта власти не раскрывают, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ
12:56
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
02:46
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
13:46
Погиб азербайджанский журналист
Погиб азербайджанский журналист
12:59
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
12:42
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
13:37
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ»
01:44
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
12:36
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
12:08
В Молдове задержали азербайджанских студентов
В Молдове задержали азербайджанских студентов
12:27
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
12:25

