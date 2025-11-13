По запросу США арестовали «всемирно известного» российского хакера

Россиянина задержали в результате совместной операции с ФБР, которое передало Таиланду информацию о том, что подозреваемый въехал в королевство 30 октября и поселился в одном из отелей округа Таланг.

Киберполиция Таиланда сообщила об аресте на Пхукете 35-летнего гражданина России, которого американские власти разыскивают по обвинению в хакерских атаках на государственные структуры Европы и США, передает The Insider.

По данным Управления по расследованию преступлений в сфере технологий (CCIB), речь идет о «всемирно известном» хакере, ранее взламывавшем защищенные системы и проводившем атаки на различные госучреждения. Тайские власти подчеркнули, что арест был проведен именно по запросу об экстрадиции в рамках закона 2008 года, без использования административных механизмов вроде аннулирования визы.

Операцию провели сотрудники CCIB совместно с иммиграционной службой, туристической полицией, прокуратурой и местными подразделениями. При обыске номера были изъяты ноутбуки, телефоны и «цифровые кошельки» для последующей экспертизы. Представители ФБР присутствовали при задержании в качестве наблюдателей.

Киберполиция сообщила, что в рамках той же операции — Operation 293 — следователям удалось выявить и изъять цифровые активы, которые подозреваемый успел вывести на связанные с ним криптокошельки. По данным CCIB, жертвы в Таиланде лишались средств после заражения их компьютеров вредоносным ПО, похищавшим ключи аутентификации и seed-фразы для входа в торговые аккаунты. После этого активы переводились в USDT и биткоины и распределялись по нескольким кошелькам.

После задержания на Пхукете подозреваемого поместили под стражу. Его дело передано в офис генпрокурора Таиланда, который должен инициировать экстрадиционную процедуру. Имя фигуранта власти не раскрывают, ссылаясь на продолжающееся расследование.