Дроны вывели из строя крупный российский нефтезавод

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Оренбургской области «Орскнефтеоргсинтез» («ОрскНОС») компании «Фортеинвест» полностью остановил переработку нефтяного сырья 10 ноября ориентировочно до конца текущей недели из-за возникшей на заводе нештатной ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Завод на простое с понедельника до воскресенья. Полностью остановлен. Возникла техническая необходимость», — сообщил один из источников.

По его данным, при проведении работ по модернизации оборудования возникло возгорание, которое было затем ликвидировано.

Завод подвергся атаке беспилотников во вторник, 11 ноября, по данным источников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал во вторник, что в результате атаки БПЛА «пострадал один из промышленных объектов региона», но не уточнил, какой именно.

Номинальная мощность «ОрскНОС» 5,76 миллиона тонн нефтяного сырья в год. Завод обеспечивает более 40% регионального рынка светлых нефтепродуктов и поставляет продукцию в сопредельные регионы. По информации источников Reuters, в последние месяцы завод шел на загрузке около 13 000 тонн в сутки, поэтому за время простоя объем выбывающих мощностей первичной переработки составит около 70 000 тонн.