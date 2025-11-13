USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Крушение турецкого военного самолета: что известно
Новость дня
Крушение турецкого военного самолета: что известно

Дроны вывели из строя крупный российский нефтезавод

14:42 234

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Оренбургской области «Орскнефтеоргсинтез» («ОрскНОС») компании «Фортеинвест» полностью остановил переработку нефтяного сырья 10 ноября ориентировочно до конца текущей недели из-за возникшей на заводе нештатной ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Завод на простое с понедельника до воскресенья. Полностью остановлен. Возникла техническая необходимость», — сообщил один из источников.

По его данным, при проведении работ по модернизации оборудования возникло возгорание, которое было затем ликвидировано.

Завод подвергся атаке беспилотников во вторник, 11 ноября, по данным источников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал во вторник, что в результате атаки БПЛА «пострадал один из промышленных объектов региона», но не уточнил, какой именно.

Номинальная мощность «ОрскНОС» 5,76 миллиона тонн нефтяного сырья в год. Завод обеспечивает более 40% регионального рынка светлых нефтепродуктов и поставляет продукцию в сопредельные регионы. По информации источников Reuters, в последние месяцы завод шел на загрузке около 13 000 тонн в сутки, поэтому за время простоя объем выбывающих мощностей первичной переработки составит около 70 000 тонн.

Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1242
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 2987
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
13:46 874
Погиб азербайджанский журналист
Погиб азербайджанский журналист
12:59 2981
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
Украина не уйдет: Зеленский о планах России обновлено 12:42
12:42 3527
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит обновлено 13:37
13:37 6276
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей; все еще актуально
01:44 6283
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
12:36 2306
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
12:08 1410
В Молдове задержали азербайджанских студентов
В Молдове задержали азербайджанских студентов
12:27 2312
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
12:25 2126

ЭТО ВАЖНО

Европа создает свое ЦРУ
Европа создает свое ЦРУ наш комментарий
12:56 1242
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок?
Свержение Мадуро. Когда Вашингтон нажмет на курок? наш комментарий; все еще актуально
02:46 2987
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
Самир Нуриев представил общественности полпреда президента в Нахчыване
13:46 874
Погиб азербайджанский журналист
Погиб азербайджанский журналист
12:59 2981
Украина не уйдет: Зеленский о планах России
Украина не уйдет: Зеленский о планах России обновлено 12:42
12:42 3527
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит
В Анкаре не исключают: турецкий самолет мог быть сбит обновлено 13:37
13:37 6276
Путин все же «старший товарищ»
Путин все же «старший товарищ» Токаев доставил в Кремль послание Трампа в сопровождении истребителей; все еще актуально
01:44 6283
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
Снявшие непристойное видео на Аллее шехидов предстали перед судом
12:36 2306
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
Кто хочет воспользоваться скандалом в Украине?
12:08 1410
В Молдове задержали азербайджанских студентов
В Молдове задержали азербайджанских студентов
12:27 2312
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
Сыну стрелявшего в Фазиля Мустафу – всего-навсего 10 лет
12:25 2126
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться